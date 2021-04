Crisis por COVID-19 en India: muertos son incinerados a mitad de las calles

Tras un alarmante aumento de contagios y muertes por COVID-19 India está viviendo una de las peores crisis de la pandemia, a tal grado que las personas que fallecen están siendo incineradas a mitad de las calles.

Se ha informado a La Verdad Noticia que India es el primer país del mundo en registrar más de 300 mil casos de coronavirus en un solo día, pues el Ministerio de Sanidad notificó que se han dado 314 mil 385 nuevos contagios.

Pero el número de contagios no es lo único alarmante, pues las muertes no cesan, tan solo el las últimas 24 horas más de 2 mil personas han muerto. Es una cadena: los contagios aumentan y los hospitales se ven saturados por lo que no pueden recibir a los pacientes, quienes al no ser atendidos en muchas ocasiones pierden la vida.

Las calles se han convertido en un crematorio debido al aumento de coronavirus

Los hospitales están desbordados, algunos pacientes comparten camas y para otros ha resultado imposible recibir una consulta, por lo que las calles se han convertido en un crematorio.

La situación no ha sido nada fácil para las familias, quienes permanecen cerca para ver cómo sus seres queridos son quemados, además tiene que pagar 100 dólares por el servicio de cremación.

¿Cómo llegó India a esta situación tan alarmante por el COVID-19?

Familias ven a sus seres queridos ser cremados en plena calle

Apenas hace unos meses el país parecía estar combatiendo bastante bien a la enfermedad. En septiembre del año pasado el número de contagios de coronavirus empezó a descender, además inició una de las campañas de vacunación más grandes, por lo que las autoridades creyeron que lo peor de la pandemia ya había pasado.

No se prohibieron las grandes aglomeraciones durante los festivales hindúes y varias personas acudieron a ellos sin cubrebocas, lo que el virus se propagó rápidamente y a gran escala.

Ahora en la capital, Nueva Delhi, las escuelas se están convirtiendo en hospitales improvisados debido a la alta demanda que existen en los centros de salud.

Cabe indicar que India ya se ha convertido en el segundo país con más contagios de COVID-19, sólo después de Estados Unidos. Además el 76 % de los nuevos contagios se han centrado en diez estados, que incluyen la capital, Maharashtra y Uttar Pradesh.

