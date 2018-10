Crisis eléctrica descompone cadáveres en morgue de Venezuela

Debido a una crisis eléctrica, los cadáveres de la morgue en el estado de Zulia, al noreste de Venezuela, se encuentran en descomposición.

Los constantes fallos en el suministro eléctrico, un problema habitual en Zulia, el tradicional estado petrolero del país. “Se me están pudriendo 2 ó 3 cadáveres cada semana", afirmó el responsable del lugar.

Algunos cadáveres que no son retirados para su inhumación o cremación estallan en el interior de la cava, lugar donde se guardan los cuerpos.

El ‘estallido’ es la consecuencia de lo que los forenses conocen como fase enfisematosa de la descomposición, cuando los cuerpos ya no pueden contener más los gases y fluidos pútridos acumulados en su interior y revientan.

Esto ocurre cuando el cadáver se encuentra enterrado, pero el retraso de la entrega de los cadáveres y la crisis de electricidad ha hecho que sea algo habitual en la morgue.

"No hay electricidad, no hay mascarillas, no hay cloro, no hay desinfectantes, no hay botas, no hay equipos para meterse a las cámaras; no hay nada", afirma el encargado de la morgue en Venezuela.