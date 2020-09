¡Crisis económica! Gobierno de Ecuador aún no paga a sus empleados

Los retrasos en el pago de los salarios por parte del gobierno de Ecuador, han obligado a los funcionarios públicos y sus familias a recurrir a prestamistas en circunstancias inciertas, compartir gastos con familiares, diseñar carreras y otros métodos de generación de ingresos.

Médicos, enfermeras, maestros, consultores, asistentes de mantenimiento y otras personas de todos los ámbitos de la vida han sufrido una grave crisis económica durante la pandemia por la falta y retraso de pagos del gobierno de Ecuador.

Milton de 30 años, recoge a su esposa, Mirna en un dispensario del Ministerio de Salud Pública del norte de Guayaquil. Se saludan con un beso. Ella tiene un semblante de cansancio, pero también de preocupación, pues la presión de las necesidades económicas de su hogar está latente a medida que transcurre septiembre y que no llega el sueldo de agosto.

Por la situación de la crisis económica, cuenta el hombre, no ha podido comprar ropa nueva que ya necesitan sus hijos. Lo que ha ganado en estas semanas le ha servido para solventar el pago de los servicios básicos y la comida.

Otro testimonio es de Maricela, una joven de 26 años que labora en la Asamblea Nacional, relata que tuvo que dejar el departamento que alquilaba porque no tenía cómo pagarlo ante el retraso de los sueldos. Ella es soltera, sin una carga familiar. Tuvo que retornar a Guayaquil para sortear junto con su hermano y una tía la apretada situación económica que atraviesa desde marzo, cuando comenzó el desfase de los salarios.

Como un plan b, Maricela analiza alternativas de emprendimiento para no depender, en el mediano tiempo, de ese sueldo: "Montar un negocio propio como la venta de víveres".

Esthela, una docente de 35 años, en cambio, cuenta que le depositaron los sueldos atrasados hace unos días. El dinero le llegó como una bocanada de aire para seguir sobreviviendo. Teme que su identidad se publique ante un posible despido. No obstante, decide relatar un poco de su situación.

"A fines de agosto nos pagaron julio y 10 septiembre cancelaron agosto. Gracias a Dios mi esposo cubrió algunos de los gastos como la comida, lo necesario. Ya el internet pues no se pagó y no me cortaron, pero sí me cobraron interés por mora", lamenta la mujer que se desempeña como tutora en un plantel de educación básica.

Ante esta situación, la docente también busca alternativas por si se repite este retraso de salarios o si la despiden, pues, siente que no tiene garantizada una estabilidad laboral.