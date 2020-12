Crean un 'mapa Google' de 3 millones de galaxias en solo 300 horas

En las últimas horas se ha dado a conocer que científicos australianos han elaborado, gracias a un poderoso telescopio, un mapa del universo que contiene tres millones de galaxias, algunas de ellas jamás vistas, en 300 horas, un tiempo récord, por lo que ha llamado la atención de todo el mundo.

A quien se le denomina el atlas celestial, descrito como una especie de "mapa de Google del universo", revela además la existencia de alrededor de un millón de estrellas desconocidas hasta ahora, así lo dieron a conocer en un comunicado la agencia científica del gobierno australiano CSIRO.

Telescopio Australian Square

Los científicos que se encuentran a cargo del telescopio Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) y que se encuentra situado en el Observatorio Radio-Astronómico Murchison, a 800 kilómetros al norte de la suroriental ciudad de Perth- pudieron estudiar un 83% del firmamento observable, en donde esto podría a saber más sobre el comportamiento de la tierras y sus hemisferios.

Cabe mencionar, que el astrónomo de CSIRO, David McConnell mencionó que el mapa del universo podrá ser usado por astrónomos de todo el mundo para explorar lo desconocido y estudiar desde la formación de una estrella hasta cómo evolucionan e interactúan las galaxias y los agujeros negros una de las investigaciones que sigue sin tener una respuesta exacta.

telescopio Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP)

Por su parte, McConnell, autor principal de este estudio divulgado en Publications of the Astronomical Society of Australia que esperan hallar decenas de miles de millones de nuevas galaxias en futuros censos.

