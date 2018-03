Crean app que busca citas para polígamos

Redacción Web/ Diario la Verdad

ESPAÑA.- AyoPoligami, “Vamos Poligamia” o “Hagamos poligamia” en español, es una web indonesia de citas para polígamos en un país, el de mayor población musulmana del mundo, donde la poligamia es un tema controvertido.

En Indonesia sólo está permitida la poligamia para los hombres, siempre que la mujer acepte por escrito que su cónyuge contraiga matrimonio con otra mujer.

La app, que desde el pasado 12 abril registró más de 37 mil descargas (según anunció la compañía en su cuenta de Twitter), fue relanzada el 5 de octubre con la incorporación de nuevos filtros que garantizan que los usuarios tienen intenciones sinceras de formar una familia polígama.

Su creador, Lindu Cipta Pranayama, la diseñó para quienes buscan “relaciones serias”, declaró a The Jakarta Post. Sin embargo, tal y como reconoció, a medida que su web se hacía más popular, se detectaron cuentas de usuarios falsos que mantienen conversaciones de tono sexual en el chat. Cipta creó la aplicación el 12 de abril, pero tuvo que clausurarla y relanzarla después del gran número de cuentas falsas entre sus más de 56 mil suscriptores. Tras consultar a clérigos musulmanes, la nueva versión incluye la obligatoriedad, al crear una cuenta, de incorporar una prueba de identidad, así como una carta firmada por la primera esposa donde ratifica que está de acuerdo con que su marido vuelva a casarse.

La poligamia puede destruir un matrimonio cuando el marido no informa a su esposa de que tiene intención de casarse por segunda vez”, consideró Lindu al diario local.

Muchos musulmanes sostienen que la poligamia es parte de la sharia, de la identidad de los musulmanes, pero son solo cerca del 5 por ciento; la mayoría está en una posición intermedia que considera que la poligamia solo se permite bajo ciertas condiciones legales", indicó Nurmila a la agencia EFE.

Sus detractores ponen en duda que las mujeres participen en un sitio que defiende la poligamia, por ejemplo, la periodista Elma Adisya, de la revista Magdalene, abrió un perfil en dicha web para escribir un artículo y, según publicó, la mayor parte de los usuarios son todavía hombres. Por su parte, la investigadora Ninan Nurmila, que realizó un estudio cualitativo del efecto en las mujeres que tienen los matrimonios polígamos, asegura que en Indonesia la mayoría de la gente ve la poligamia como algo negativo y fuera de lo común.La investigadora, que forma parte de la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer, señala que el problema es que el Estado no implementa las leyes y la mayoría de los matrimonios polígamos no están registrados. AyoPoligami no ha frenado sus aspiraciones si no todo lo contrario: