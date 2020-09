Covid-19 NO fue la PRINCIPAL causa de muerte en un tercio de las víctimas

El coronavirus no fue la principal causa de muerte para casi un tercio de las víctimas registradas de Covid-19 en julio y agosto, según una investigación de la Universidad de Oxford.

El análisis muestra que alrededor del 30 por ciento de las personas incluidas en el número de muertes por coronavirus por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) durante los meses de verano habían muerto principalmente por otras afecciones.

Significa que alguien que sufrió un ataque cardíaco, o incluso murió en un accidente de tráfico, puede haber sido incluido en las cifras si también había dado positivo por coronavirus en algún momento, o si los médicos creían que el virus puede haber exacerbado su condición.

Durante toda la pandemia, alrededor de una de cada 13 personas actualmente clasificadas como víctimas de Covid-19 no tenían la enfermedad como causa subyacente de muerte.

Significa que se han incluido en las cifras 3.877 muertes (7,8 por ciento) en las que el coronavirus no fue la causa principal.

En julio y agosto, ese número aumentó al 28,8 por ciento de todas las muertes registradas, lo que significa que el Covid-19 no fue la principal causa de muerte en 465 de las 1.617 víctimas registradas (escuche el podcast a continuación, que analiza si se podría establecer el número de muertos en Gran Bretaña (para aumentar de nuevo).

Al comienzo de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que incluso si el coronavirus aparecía en el certificado de defunción como una "condición significativa", la muerte no debería incluirse en las cifras.

Las pautas de la OMS establecen que tales muertes "no se deben a Covid-19 y no deben clasificarse como tales".

El Dr. Jason Oke, parte del equipo del Centro de Medicina Basada en Evidencia en Oxford que descubrió los datos, dijo que muchas personas habían estado muriendo "con" el coronavirus pero no "por" él.

"Al comienzo de la epidemia, solo vimos esto en unos pocos casos, pero está aumentando porque muchas más personas ahora han tenido Covid", dijo.

"Es importante conocer la verdadera tasa de mortalidad porque nos da una idea del impacto. Claramente, Covid estaba teniendo un impacto masivo en marzo y abril, pero necesitamos saber si la enfermedad ahora está cobrando el mismo precio que antes.

"El impacto ahora parece estar disminuyendo, y si eso es cierto, lo que ciertamente parece en este momento, porque no parece haber la misma tasa de mortalidad (vea el gráfico a continuación, que muestra las tasas de mortalidad en toda Europa), entonces eso guiará las decisiones en la gestión de riesgos, por lo que es importante obtener este número correctamente".

El equipo descubrió las cifras después de comparar el número de muertes registradas donde el coronavirus no fue la causa principal con los datos de ONS.

Durante la pandemia, se registraron 263,826 muertes en total en Inglaterra y Gales y 218,143 fueron por causas distintas al coronavirus. Eso sugiere que unas 45.683 personas murieron "por" coronavirus en lugar de la cifra de 49.560 publicada por la ONS.

A los expertos de Oxford les preocupa que el problema del recuento excesivo empeore a medida que más personas en la población contraigan el coronavirus.

Les preocupa que signifique que miles de personas murieron en el pico debido a la respuesta a la pandemia más que por el virus y se han incluido erróneamente en las estadísticas de Covid-19.

"En el encierro, puede haber habido incluso más muertes que no fueron causadas por Covid, sino que fueron causadas por las acciones del encierro, y eso es importante saberlo", agregó el Dr. Oke.

El equipo es el mismo que descubrió que Public Health England (PHE) había contado erróneamente a las personas que habían muerto a causa del virus si alguna vez habían dado positivo.

Eso llevó a Matt Hancock, el Secretario de Salud, a ordenar una revisión urgente de los datos, y en agosto, el número de muertos en el Reino Unido se revisó a la baja en 5.377 a 41.329 y ahora solo incluye las muertes que ocurren dentro de los 28 días posteriores a una prueba positiva.

Sin embargo, Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad de East Anglia, dijo que era muy difícil para los médicos saber cuánto impacto tuvo el Covid-19 en una afección subyacente.

"Es una decisión difícil de hacer", dijo. "Digamos, por ejemplo, que tiene un paciente que tiene leucemia, contrae Covid y un par de semanas después muere.

"Hay evidencia de que tenían algún grado de neumonía, así que, ¿cuál es la causa principal de muerte? No es fácil decir cuánto se debe a Covid. La causa principal es la leucemia, pero es posible que no hayan muerto si no tenía Covid".