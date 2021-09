Las costumbres de Afganistán o “Tierra de afganos” se caracterizan por ser principalmente una sociedad tribal con diferentes regiones del país que tiene su propia subcultura. Casi todos los afganos siguen las tradiciones islámicas, celebran las mismas vacaciones, se visten igual, consumen la misma comida, escuchan la misma música y son multilingües hasta cierto punto.

En la región sur y este, así como en el oeste de Pakistán, los pastunes viven según la cultura pashtun siguiendo a Pashtunwali. Las regiones occidentales, septentrionales y centrales de Afganistán están influenciadas por las culturas vecinas de Asia Central y Persa.

Si deseas conocer más acerca de las costumbres y religión de Afganistán, a continuación La Verdad Noticias te comparte más información acerca de las culturas que predominan en este país.

Costumbres de Afganistán para mujeres

Costumbres de Afganistán para las mujeres

Las costumbres de Afganistán para las mujeres durante la vigencia del Emirato Islámico en Afganistán por los talibanes se hicieron famosos por su sexismo y violencia contra el sexo femenino. Su motivo declarado fue crear un ambiente seguro donde la castidad y la dignidad de las mujeres puedan ser sacrosantas una vez más, según las creencias de Pashtunwali acerca de vivir en purdah y otras tradiciones locales.

Las mujeres afganas se vieron obligadas a usar el burka en todo momento en público, porque, según un portavoz talibán, el rostro de una mujer es una fuente de corrupción para los hombres que no están relacionados con ellas. En una segregación sistemática a veces denominada apartheid de género, a las mujeres no se les permitía trabajar, no se les permitía ser educadas después de los ocho años, y hasta entonces solo se les permitía estudiar el Corán.

No se les permitía ser tratados por médicos varones a menos que estuvieran acompañados por un hombre, lo que provocó que muchas enfermedades permanecieran sin tratamiento. Se enfrentaron a flagelación pública y ejecución por violaciones de las leyes talibanes. Los talibanes permitieron y en algunos casos alentaron el matrimonio de niñas menores de 16 años. Amnistía Internacional informó que el 80% de los matrimonios afganos fueron forzados.

¿Qué religión predomina en Afganistán?

Religión de Afganistán

La mayor parte de la población afgana, el 99,8%, es creyente. La religión del Islam en Afganistán predomina con un 99,56% de personas que lo profesan. En los últimos años el porcentaje de creyentes ha crecido, ha pasado del 99,48% al 99,8%.

¿Cómo se celebran las bodas en Afganistán?

De acuerdo con las costumbres de Afganistán, el hombre se casa entre los 18 y 20 años y la muchacha entre los 16 y los 18. El tiempo preferido para las bodas en afganistán es el verano y el principio del otoño.Los rituales del matrimonio son numerosos, variados y complejos y se gastan tres días en celebraciones. La novia permanece oculta los cuatro días previos a la ceremonia. Se hacen festejos tanto en la casa del novio como de la novia, pero los hombres y mujeres no se reùnen,salvó en el momento en el que se firma el contrato y se recitan "suras" (capítulos) de El Corán. Hombres y mujeres están separados. Al amanecer del día fijado, los hombres vienen al lugar donde están las mujeres.

Un "mulla" realiza la ceremonia. Primero le pregunta al hombre si tomará a la mujer como su esposa. Si él dice "sí", se envía un mensajero a preguntarle a la novia si ella consentirá. Por costumbre y como signo de modestia, la novia se niega varias veces, pero al final acepta.

De acuerdo con las costumbres de Afganistán, una vez casados, recién entonces pueden verse. Ahí comienza la fiesta. Se reúne toda la tribu. La gente se viste con sus mejores ropas. Son muy raros los casos de divorcio, aunque el procedimiento es muy simple: el hombre debe anunciar su intención tres veces en público y el matrimonio se disuelve sin más trámite. El Corán permite tener cuatro esposas, pero actualmente lo común es tener dos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!