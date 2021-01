Cosas que probablemente no deberías ponerte si tienes más de 55 años de edad

En un mundo que está tan obsesionado con la juventud, muchas mujeres mayores de 55 años sienten el deseo de vestirse lo más jóvenes posible. Este no es siempre el mejor enfoque.

El objetivo de la mujer mayor de 55 años es lucir elegante, con un toque de personalidad. Por otro lado, una de las mejores cosas de envejecer es darse cuenta de que no tiene que gastar nuestra energía preocupándose por lo que piensan otras personas y puede sentirse cómodo en su propia piel.

Después de cumplir 55 años, muchas mujeres se sienten liberadas; como si pudieran decir o usar las cosas que quisieras usar. Pero esto también puede ser confuso, y si eres una mujer mayor de 55 años

Pero esto también puede ser confuso, y si usted es una mujer mayor de 55 años, es posible que su cuerpo haya cambiado y vestirse ya no le resulte familiar, por lo que puede sentirse aturdido y confuso cuando se trata de cómo vestirse de una manera que no le resulte familiar.

Consejos de moda para mujeres de 55 años

Maquillaje exagerado

Las mujeres pueden comenzar a verse desgastadas a medida que envejecen y no lo compense acumulando colores brillantes, ya que parecerá una drag queen. La base pesada cae en las grietas y el lápiz labial rojo sangre muchas veces no se ve tan prolijo.

Le recomendamos que elija tonos mate en colores neutros como gris y gris pardo, pero evite el maquillaje mate y brillante, ya que simplemente se atasca en las grietas.

Evite el escote excesivo

Si bien tener más de 55 años no significa que no pueda usar algo sexy, el enemigo de las mujeres mayores de 55 no es el tiempo, es la gravedad. No importa qué tan en forma esté, las rodillas, las axilas y el escote revelarán su edad.

Cuando se trata de escote, un escote pronunciado puede parecer desesperado y llamativo. En su lugar, deje algo a la imaginación y haga alarde de lo que las interminables horas en el gimnasio ayudan a mantener.

Piense en "sensual" en lugar de sexy

Vístete para hacer una entrada, no colarte silenciosamente por la puerta trasera. El hecho de que hayas alcanzado los 55 no significa que seas invisible. Demuestre su feminidad con tejidos lujosos y ricos como la seda, el satén y la cachemira.

Usa detalles de piel y colores profundos (champán, violeta y verde cazador) para canalizar una vibra femenina poderosa que es sensual pero no abiertamente sexual.

Ropa holgada y oversize

La ropa holgada no oculta el aumento de peso de la mediana edad. Si pudieras poner una hamaca debajo de tu camisa, te garantizo que te ves más pesado y mayor que tus años. Llaman la atención al sugerir que en realidad estás llenando todo ese espacio.

Estos son algunos tips para vestir fashion a los 55 años de edad.

Encuentre un estilo que favorezca su forma, luego compre todos los colores que hacen. No uses ropa grande y sin forma, solo te hacen ver más grande. Los cinturones te darán definición incluso si no tienes cintura.

Los colores neutros son el flagelo de la mediana edad

Si insiste en los colores oscuros, al menos elija el azul marino sobre el negro y el crema sobre el blanco, ya que el monocromo es demasiado duro para las pieles más maduras.

No es necesario un calzado irrazonable

Deshazte de los tacones por un par de buenos pares de zapatos bajos y bajos. Además, los "tacones de stripper" deben dejarse a los veinteañeros.

Estos zapatos de disfraz son adiciones poco prácticas a un guardarropa maduro y resultan más a menudo en ampollas que la envidia de la moda.L as formas clásicas en materiales bien cortados le quedarán mejor.

Nunca eres demasiado mayor para usar jeans

La mezclilla es eterna y se adapta a todas las formas y tamaños. Úsalo con una camisa blanca y una gabardina para un look clásico.

Tops cortos y pantalones cortos Si pasas innumerables horas en el gimnasio, podría ser tentador. Pero el hecho es que puedes sentirte sexy sin revelar demasiado. Usar pantalones después de los 55 refleja a una mujer segura y serena con un estilo que envidiar.

La ropa y los accesorios de su hija

Los dulces de brazo, el brillo de uñas y el estampado de animales son trampas modernas que envejecen sustancialmente a sus víctimas en lugar de mantenerlas con un aspecto joven y moderno. Su hija adolescente puede estar luciendo bien, pero combinar chucherías falsas conduce a un desastre llamativo.

Clásico y minimalista siempre es una buena idea

Las formas clásicas siempre funcionan. Por ejemplo, los vestidos cruzados, una gabardina con cinturón, un chaquetón, una camisa blanca abotonada y blusas hasta la túnica favorecerán durante muchos años.

Opta por un estilo minimalista con diseños y detalles funcionales. Piense en cremalleras en lugar de botones dorados y líneas limpias que favorezcan su forma natural.

