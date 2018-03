Corte Suprema permite veto migratorio de Trump

El Tribunal Supremo aceptó la entrada en vigor por completo de la prohibición proclamado por el presidente de EU para negar la entrada al país de los nacionales de seis países de mayoría musulmana

Las restricciones aplican a viajeros procedentes de Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen.

Laa Estados Unidos. Los magistrados dijeron este lunes en una orden que la medida puede entrar en vigor aun mientras las cortes dirimen impugnaciones legales en su contra. as cortes menores habían dicho que no podía impedirse el acceso de las personas de esas naciones que tuvieran una relación con alguien en el territorio estadunidense. Los abuelos, primos y otros familiares eran algunas de esas personas que las cortes dijeron no podían ser excluidas. Las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor habrían ratificado los fallos de las cortes menores.