Corte Suprema permite a empresas recortar la cobertura gratuita de anticonceptivos

corte suprema niegan anticonceptivos

La Corte Suprema se puso del lado de la administración de Donald Trump este miércoles, otorgando a las empresas y universidades la capacidad de negarse a proporcionar cobertura anticonceptiva para sus empleados o estudiantes por razones religiosas o morales.

La decisión se refiere a dos casos que la Corte Suprema combinó y escuchó en un videochat en mayo: Little Sisters of the Poor v. Pennsylvania y Trump v. Pennsylvania.

Ambos casos se relacionan a un requisito de la era de la administración Obama en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio que obligaba a todos los empleadores en los Estados Unidos a proporcionar a sus empleados cobertura de seguro para la anticoncepción, o solicitar una exención que les permitiría a sus empleados obtener cobertura de seguro a través de otra entidad.

El Sen.Rubio emitió un comunicado tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Little Sisters of the Poor Saints Peter & Paul Home v Pennsylvania dictando q el gobierno no puede obligar a las monjas a proporcionar anticonceptivos gratis a sus empleadoshttps://t.co/SPSqW22d7d pic.twitter.com/3d06noGY34 — Senator Rubio Press (@SenRubioPress) July 8, 2020

Las organizaciones religiosas, como la organización de caridad católica Little Sisters of the Poor, una de las demandantes en los casos decididos el miércoles, argumentaron que llenar un formulario para obtener la exención era una violación de su "libertad de conciencia", ya que todavía participaban para permitir que sus empleados obtengan anticonceptivos, a lo que se oponen religiosamente.

El caso se decidió 5–2–2, con los jueces Elena Kagan y Stephen Breyer partiendo de sus colegas más liberales y escribiendo opiniones concurrentes.

En su opinión en nombre de la mayoría de la Corte Suprema, el juez Clarence Thomas escribió:

"Sostenemos que los departamentos tenían la autoridad para proporcionar exenciones de los requisitos anticonceptivos reglamentarios para empleadores con objeciones religiosas y de conciencia ".

Thomas también señaló que el "mandato anticonceptivo" ha existido durante aproximadamente nueve años y que "el litigio en torno a ese requisito ha durado casi tanto".

En su disidencia, los jueces Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor escribieron que la decisión del miércoles "deja totalmente de lado los derechos e intereses compensatorios en su celo por asegurar los derechos religiosos en el enésimo grado".

La decisión "deja a las trabajadoras valerse por sí mismas, buscar cobertura anticonceptiva de fuentes distintas a la aseguradora de su empleador y, en ausencia de otra fuente de financiación disponible, pagar los servicios anticonceptivos de sus propios bolsillos".

Más de 100 mil personas pederán acceso a anticonceptivos

Escribieron que, según la estimación del propio gobierno de Trump, esta decisión hará que entre 70 mil 500 y 126 mil 400 personas "pierdan inmediatamente el acceso a los servicios anticonceptivos sin costo".

En 2017, la administración Trump aprobó dos reglas que intentan acomodar a las organizaciones que se oponen a la anticoncepción, lo que permite que cualquier organización con oposición moral o religiosa proporcione la anticoncepción para optar por completo.

Las reglas se bloquearon rápidamente en los tribunales, por lo que en 2018, la administración emitió una segunda versión de las reglas, que tuvo esencialmente el mismo efecto pero con un lenguaje diferente.

Los opositores a las reglas, liderados por el estado de Pensilvania, llevaron a la administración a los tribunales, argumentando que las reglas de Trump eran demasiado amplias y podrían permitir a cualquier empleador negar la cobertura anticonceptiva a sus empleados.

La Corte Suprema permite exenciones correctas, no seculares y honestas para empleadores que sean antagónicos a los anticonceptivos https://t.co/uhsBNqS2sq — TABLAZO.com (@TABLAZOcom) July 8, 2020

Discutieron especialmente con la exención "moral", argumentando que la moralidad no se define con la suficiente facilidad como para calificar como una razón para estar exento del requisito de cobertura anticonceptiva.

Los jueces Kagan y Breyer escribieron una opinión conjunta en la que coincidieron con el fallo de la corte, "pero por diferentes razones que las que da la corte", escribió Kagan. También sugirió que a pesar de la decisión del miércoles, el caso podría no haber terminado.

En nombre de Breyer, Kagan escribió que no cree que el estatuto dé una directiva clara sobre si la ACA da o no una directiva sobre quién puede decidir qué cobertura se brinda a los empleados, a pesar de que tanto la opinión de la mayoría como la disidencia parecen estar completamente seguros de que tienen razón.

"A veces, cuando entrecierro los ojos, leo la ley que otorga al (Departamento de Salud) discreción sobre todos los problemas de cobertura: la agencia decide quién necesita proporcionar qué servicios a las mujeres", escribió Kagan, y agregó que en otros momentos, ella lo hace.

La corte suprema gringa permitiendo a empleadores y universidades decidir si las mujeres tienen acceso a anticonceptivos con base en motivos religiosos o morales �� https://t.co/mn1GdmrJv3 — Karlis �� (@karlillag) July 8, 2020

Debido a esta ambigüedad, Kagan y Breyer interpretaron que el precedente dictaba que tenían que aceptar una "interpretación razonable por parte de la agencia implementadora", en este caso la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud de Trump.

Sin embargo, Kagan señaló que ella y Breyer creen que las exenciones de control de la natalidad pueden no sobrevivir a una revisión legal adicional.

"También escribo por separado porque cuestiono si las exenciones pueden sobrevivir a la demanda del derecho administrativo de tomar decisiones razonadas", continuó.

"Esa cuestión sigue abierta para que los tribunales inferiores aborden".

A lo que Kagan se refiere aquí es complejo. El argumento principal en el caso se refería a la libertad religiosa de grupos como Little Sisters of the Poor, pero otro argumento central fue sobre si la administración Trump violó la Ley de Procedimientos Administrativos, que gobierna cómo las administraciones lanzan nuevas reglas, con la forma en que Trump promulgó el nacimiento.

Los opositores a las reglas de Trump argumentaron que eran "arbitrarios y caprichosos" y que estaban fuera de la autoridad de HRSA para promulgar. En opinión de Thomas, declaró que la administración Trump no estaba violando la APA, pero Kagan respondió que esta pregunta debe volver a los tribunales inferiores, que no llegaron a una decisión sobre ese aspecto del caso.

Kagan argumentó que la nueva exención expande enormemente a quién podrían afectar las reglas y que la administración Trump no consideró esta expansión lo suficiente antes de promulgarla. También cuestionó la "exención moral" creada por la administración Trump y escribió:

"La decisión contraria de los Departamentos de extender la exención a aquellos que no tienen ninguna necesidad religiosa, generó todos los costos y ningún beneficio".

"Una agencia cuidadosa habría pesado de nuevo, en este contexto diferente, los beneficios de eximir a más empleadores del mandato contra los daños de privar a más mujeres de la cobertura anticonceptiva", escribió.

"En ausencia de tal reevaluación, parece una decisión cercana si la exención moral puede sobrevivir" cuando los tribunales inferiores lo consideran nuevamente.

"Esta lucha no a terminado": fiscal

El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, quien dirigió uno de los dos casos considerados por la Corte Suprema el miércoles, dijo en un comunicado que planeaba devolver el caso a los tribunales inferiores con la esperanza de que se revoque allí.

"Si bien estoy decepcionado con gran parte de la opinión de la mayoría, me complace que la Corte haya permitido que nuestro desafío a las reglas excesivamente amplias de la Administración proceda", dijo la declaración de Shapiro.

"Ahora regresamos a los tribunales inferiores para abordar si las exenciones son arbitrarias y caprichosas. Esta lucha no ha terminado".

El "mandato de anticoncepción" de la ACA, como a menudo se lo menciona en los argumentos de la corte, ha sido impugnado reiteradamente en la corte desde que se implementó por primera vez en 2012. De hecho, ya se presentó ante la Corte Suprema.

La Corte Suprema confirmó hoy una orden #ProVida de @realDonaldTrump que protege a las Hermanitas de los Pobres de ser obligadas a pagar medicamentos que causan el aborto y anticonceptivos bajo su plan de seguro de salud ordenado por Obama. https://t.co/2y9pjeM6ky — FielesalaVerdad.org (@fielesalaverdad) July 8, 2020

En 2016, el tribunal escuchó Zubik v. Burwell, un caso en el que las organizaciones religiosas argumentaron que el mandato anticonceptivo violaba sus libertades religiosas.

La Corte Suprema no dictaminó expresamente sobre el mandato en este caso, sino que anuló todas las decisiones anteriores en los tribunales inferiores e instruyó a las partes en el caso a "aclarar y refinar" las reglas para que aún se aplicaran a la mayoría de los empleadores, pero lo hicieron No infringir los derechos religiosos de los grupos que se oponen.

Desde entonces, la mayoría de los intentos de alterar las reglas han terminado en la corte.

La Corte Suprema decidió otro caso relacionado con los derechos reproductivos a fines de junio llamado June Medical Services v. Russo.

Te puede interesar:Tribunal superior no escuchará casos de "zona de amortiguamiento" en clínica de aborto

En ese caso, el tribunal se puso del lado de las organizaciones de derechos de aborto, dictaminando que una ley de Louisiana que requería que los médicos que realizan abortos en clínicas tengan privilegios de admisión en un hospital cercano era inconstitucional.