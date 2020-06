Corte Suprema de Estados Unidos respalda protección de los trabajadores LGBT

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los empleadores que despidan a los trabajadores por ser homosexuales o transgénero están violando las leyes de derechos civiles del país y es que en una decisión 6-3, la Corte Suprema dijo que la ley federal, que prohíbe la discriminación basada en el sexo, debe entenderse que incluye la orientación sexual y la identidad de género.

El fallo es una gran victoria para los trabajadores LGBT y sus aliados, además se da a pesar de que la corte se ha vuelto más conservadora. Incluso los abogados de los empleadores habían argumentado que los autores de la Ley de Derechos Civiles de 1964 no tenían la intención de aplicarla a casos relacionados con orientación sexual e identidad de género.

Administración Trump se puso

Pero el juez Neil Gorsuch, quien fue nominado a la corte por el presidente Donald Trump, dijo que actuar contra un empleado por dichos motivos necesariamente tiene en cuenta el sexo. "Un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transgénero despide a esa persona por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente".

"Los límites de la imaginación de los redactores no brindan ninguna razón para ignorar las demandas de la ley", Gorsuch.

En julio de 1961 Illinois es el primer estado en despenalizar la homosexualidad.

¿Qué significa?

El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe a los empleadores discriminar a los empleados por motivos de sexo, género, raza, color, origen nacional y religión; bajo la administración de Barack Obama, la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, hace cumplir la ley contra la discriminación incluía la identidad de género y la orientación sexual.

Sin embargo, la administración Trump se ha movido para revertir algunas protecciones en la atención médica y otras áreas. Mientras que algunos estados en los Estados Unidos ya habían extendido explícitamente tales protecciones a los trabajadores LGBT, muchos no lo han hecho.

Si bien el tribunal está estableciendo una larga historia de decisiones que amplían los derechos de los homosexuales, esta es la primera vez que habla directamente sobre las protecciones legales para las personas transgénero.

Que el fallo se publique pocos días después de que la administración Trump anunció que eliminaría las protecciones de seguro de salud transgénero solo pone el asunto en claro alivio y es que los derechos de las personas transgénero se están convirtiendo en un campo de batalla político, y la mayoría de la Corte Suprema acaba de anunciar de qué lado está.

Defensores de LGBT elogiaron la decisión

"Especialmente en un momento en que la administración de Trump está revocando los derechos de las personas transgénero y la violencia anti-transgénero sigue afectando a nuestra nación, esta decisión es un paso hacia la afirmación de la dignidad de las personas transgénero y de todas las personas LGBTQ", dijo Sarah Kate Ellis , presidente de GLAAD.

"No podemos ni debemos volver a una época en que las personas sentían que tenían que ocultar quiénes eran para sentirse seguras en el trabajo", escribió en Twitter Alphonso David, presidente de la Campaña de Derechos Humanos.

La Unión Americana de Libertades Civiles compartió una declaración preparada de la demandante transgénero Aimee Stephens, quien murió el mes pasado, su caso fue el primer gran caso de derechos civiles de personas transgénero escuchado por el tribunal superior de Estados Unidos.

Uno de los logros ocurrió en 2016 cuando los transgénero pero en 2018 Donald Trump lo volvió a prohibir.

"Me alegra que la corte haya reconocido que lo que me sucedió es incorrecto e ilegal", dijo Stephens. "Estoy agradecido de que el tribunal dijera que mis hermanos transgénero y yo tenemos un lugar en nuestras leyes, me hizo sentir más seguro y más incluido en nuestra sociedad".

Pero Alliance Defender Freedom, una organización conservadora cristiana sin fines de lucro que pidió a la corte que escuchara el caso de la Sra. Stephens, dijo que estaba decepcionada con el fallo y advirtió que "crearía el caos y la enorme injusticia para las mujeres y niñas en el atletismo, refugios para mujeres y muchos otros contextos".

¿Qué dijo la corte?

En su opinión, el Sr. Gorsuch dijo que tales asuntos no estaban ante el tribunal y que la única pregunta que tenían es si un empleador que despide a alguien por ser homosexual o transgénero ha despedido o discriminado a esa persona 'por el sexo de esa persona.

"Es imposible discriminar a una persona por ser homosexual o transgénero sin discriminar a esa persona por su sexo", Gorsuch.

Tres jueces conservadores se opusieron al fallo: Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh; "solo hay una palabra para lo que ha hecho el tribunal hoy: legislación", escribió Alito en su disidencia.

Cuales son los casos?

El fallo resuelve tres casos presentados por personas que dijeron que habían sido despedidos después de que sus empleadores supieran que eran homosexuales o transgénero.

La Sra. Stephens se había presentado previamente como un hombre en el trabajo durante seis años antes de escribir una carta a sus colegas diciendo que volvería a trabajar "como mi verdadera yo, Aimee Australia Stephens, con el atuendo comercial apropiado".

Dos semanas después, la Sra. Stephens fue despedida por insistir en trabajar con ropa de mujer, pero en una presentación judicial el año pasado, el propietario de la funeraria argumentó que quería que la Sra. Stephens cumpliera con un código de vestimenta "aplicable al sexo biológico de Stephens".

Donald Zarda, un instructor de paracaidismo de Nueva York que murió en un accidente de paracaidismo en 2014, había presentado uno de los otros casos, cuando fue despedido después de bromear con una clienta con la que estaba buceando en tándem para no preocuparse por el contacto físico cercano porque era "100% gay.

La compañía sostuvo que fue despedido porque compartió información personal con un cliente, no porque fuera homosexual, sino que un tribunal de Nueva York falló a favor de Zarda.

Gerald Bostock, un ex coordinador de servicios de bienestar infantil de Georgia, perdió su trabajo después de unirse a una liga gay de softball recreativo, revelando públicamente su orientación sexual. Su empleador, del condado de Clayton, dijo que su despido fue el resultado de "conducta impropia de un empleado del condado". Bostock perdió su caso de discriminación en un tribunal federal en Atlanta.

¡Última Hora! La Corte Suprema de Estados Unidos declara que es ilegal despedir a un empleado por ser LGBT.

Algunos momentos clave en la historia LGBT

Enero de 1958 - La Corte Suprema de los EE. UU. Falla por primera vez a favor de los derechos LGBT, diciendo que una revista LGBT, considerada obscena por el FBI y el servicio postal, tenía derechos de primera enmienda

Julio de 1961: Illinois se convierte en el primer estado en despenalizar la homosexualidad.

Junio de 1969: comienzan las protestas después de que la policía asalte el Stonewall Inn en la ciudad de Nueva York, ahora visto como el comienzo del movimiento de derechos civiles LGBT

Septiembre de 1996: el presidente Clinton define el matrimonio como una unión entre "un hombre y una mujer"

Junio de 2003: la Corte Suprema de los Estados Unidos determina que las leyes de sodomía son inconstitucionales

Octubre de 2009: el presidente demócrata Barack Obama firma la Ley de delitos de odio Matthew Shepard y James Byrd Jr, ampliando las leyes de delitos de odio para incluir la orientación sexual

Junio de 2015: en una decisión histórica, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictamina 5-4 que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en todo el país

Junio de 2016: el Pentágono levanta la prohibición de que los estadounidenses transgénero sirvan en el ejército.

Marzo de 2018: el presidente republicano, Donald Trump, emite una política que prohíbe a los estadounidenses transgénero servir en el ejército.