Corte Internacional investigará crímenes de guerra de Israel contra palestinos

Un panel de jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió el camino hacia una investigación contra Israel por los presuntos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza durante la guerra en Medio Oriente de 1967 y otros eventos.

La Corte anunció que su jurisdicción se extiende a los territorios ocupados por Israel en Palestina, particularmente a la zona de West Bank, por lo que una de los fiscales de la CPI podría abrir la indagatoria.

Según Axios, la fiscal Fatou Bensouda había pedido a la Corte determinar si tenía jurisdicción para investigar “la situación en Palestina”. Cuando anunció la potencial investigación en 2019 recibió una reacción inmediata de Israel que, respaldado por el gobierno de Donald Trump, impidió que iniciaran los trabajos.

Presión palestina en la Corte Internacional

Los palestinos, que se unieron al tribunal en 2015, han presionado para que se lleve a cabo una investigación. Israel, que no es miembro de la CPI, ha dicho que el tribunal no tiene jurisdicción porque los palestinos no tienen la condición de estado y porque las fronteras de cualquier estado futuro se decidirán en conversaciones de paz.

Los palestinos han pedido al tribunal que investigue las acciones israelíes durante su guerra de 2014 contra militantes palestinos en la Franja de Gaza, así como la construcción de asentamientos por parte de Israel en la ocupada Cisjordania y la anexión del este de Jerusalén.

La comunidad internacional considera ampliamente que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional, pero ha hecho poco para presionar a Israel para que congele o revierta su crecimiento.

El tribunal internacional está destinado a servir como tribunal de última instancia cuando los propios sistemas judiciales de los países no pueden o no quieren investigar y enjuiciar crímenes de guerra.

En 1967, Israel ocupó el territorio de Cisjordania, que es reclamado por los palestinos como capital de su Estado ideal. El ejército israelí mantiene una vigilancia constante y existen acusaciones sobre torturas y violencia generalizada contra la población palestina, de mayoría musulmana.

