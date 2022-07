Corren de supermercado a modelo de OnlyFans por entrar vestida muy "atrevida"

Una influencer brasileña, identificada como Iara Ferreira, denunció en redes sociales, que la corrieron de un supermercado en Estados Unidos debido a su forma de vestir.

Ferreira, quien es modelo de OnlyFans, aseguró que estaba de compras en Miami cuando el empleado de un supermercado se le acercó y le pidió que se retirara de la tienda.

Según la influencer, el empleado de la tienda la reconoció y asumió que la mujer quería grabar, dentro del supermercado, contenido para su plataforma de OnlyFans.

Lara destacó que estaba sola en la tienda de conveniencia cuando le pidieron que saliera. Y, aunque no reveló lo que vestía en ese momento aseveró que la corrieron de la tienda por lucir "sexy" y llevar ropa "atrevida".

Como se informó en La Verdad Noticias, este no es un caso aislado de criticas por la manera de vestir de una mujer, en la red social Tik Tok, una enfermera recibe críticas por vestir uniforme muy ajustado.

Empleado humilla a influencer de OnlyFans

Afirma que la echaron de un local por cómo vestía: 'El empleado me reconoció de OnlyFans'

"Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso", explicó la modelo.

"El empleado me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque soy sexy", agregó la influencer. "He grabado en público, pero siempre de manera discreta, sin avergonzar a otras personas".

Además, Iara aseveró que no es la primera vez que las personas la avergüenzan por su trabajo. También, mencionó que en otros sitios ha sufrido lo mismo debido a que su ropa se considera "inapropiada".

Narró que anteriormente visitó una playa, en Brasil, con un traje de baño tipo tanga; pero, en aquella ocasión tres mujeres se le acercaron y le preguntaron si vendía "fotos desnuda".

Finalmente, comentó que durante un vuelo en Reino Unido le dijeron que el avión no despegaría hasta que se cubriera la blusa escotada porque estaba "causando ofensas". Ella dijo que obedeció, debido a que le dijeron que si no lo hacía la bajarían del vuelo.

Te puede interesar: Arely, maestra de Kínder que critican por subir fotos sexis a su red social.

¿Qué es y para qué sirve OnlyFans?

Modelo de Onlyfans denuncia que la echaron de supermercado

Su principio de funcionamiento es sencillo: un creador se crea una cuenta, y tú puedes suscribirte para acceder a ella pagando una cuota mensual para acceder a su contenido y/o pagando individualmente por parte de ese contenido. Por lo tanto, no es una red social, sino un sistema de mecenazgo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram