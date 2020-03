Coronavirus supera a médicos de Italia, tienen que elegir a quien salvar

La situación en Italia por la presencia del coronavirus es caótica, los médicos se han visto rebasados por la enfermedad de origen chino al grado de que tienen que elegir a quien salvan del COVID-19, según relató un médico que trabaja en un hospital de Lombardía, una de las regiones más afectadas por el mortal virus.

De momento, Italia es el país con más muertes por el covid-19 hasta el 9 de marzo; las autoridades sanitarias informaron sobre un total de 463 fallecimientos y 7 mil 985 casos de contagio confirmados que se encuentran en cuarentena.

Medios eligen quien se salva de coronavirus

Los médicos italianos tiene que elegir a quién tratan y a quién no, y esto es a base de “La edad y las condiciones de salud, como en todas las situaciones de guerra”.

Christian Solarolo, un médico especializado en anestesia y reanimación del hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo, ubicado al norte de Italia, indicó que lo que se vive en el país es como la guerra.

Se ven obligados a seleccionar entre los pacientes más graves, quien podría o no acceder a la reanimación mecánica por intubación; por ello, los pacientes con neumonía viral y con insuficiencia respiratoria aguda, son colocados en ventilación no invasiva, usando máscara de oxígeno.

“Estamos obligados a elegir en un máximo de dos días” dijo el médico.

Detalló que existe una desproporción entre los recursos hospitalarios; “las camas de reanimación y los pacientes críticos, no todos pueden ser intubados”.

Incluso, dijo que si una persona de edad avanzada, de entre 80 y 95 años tiene insuficiencia respiratoria grave, “es probable que no sigamos adelante”.

“Si tiene insuficiencia multiorgánica en más de tres órganos vitales, significa que su tasa de mortalidad es del 100%”.

También aseguró que decir que la gente no muere por coronavirus es una mentira.

Coronavirus en Italia

Esta difícil decisión le puede tocar incluso al joven médico que acaba de llegar, debe elegir el destino de un ser humano, si vive o muere.

“Muchos colegas están sufriendo una presión emotiva excesiva. He visto llorar a enfermeros, hombres y mujeres con 30 años de experiencia”.

Pide exhaustivamente a la gente no salir de sus casas, “no me canso de repetirlo”, hay mucha gente en la calle y la mejor respuesta a este virus es no dar vueltas por la calle.

