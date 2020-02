Coronavirus invade a España: Confirman segundo caso de la mortal enfermedad

Según indicó el Ministerio de Sanidad de España y la Consejería de Salud del Gobierno, se ha confirmado un segundo caso de coronavirus en aquel país; detallan que se trata de un ciudadano de origen británico que está hospitalizado desde el viernes 7 de febrero en el Hospital de Son Espases de Palma de Mallorca.

Coronavirus en España

Las autoridades detallaron que su esposa y sus dos hijas fueron sometidas a exámenes médicos para confirmar o descartar la presencia de más casos de coronavirus debido al constante contacto directo que tuvieron.

Pese a que dieron negativo en todos los análisis médicos, una de sus hijas tiene gripe, por lo que los doctores se encuentran observándola.

El caso de coronavirus de este ciudadano de origen británico, es el segundo caso confirmado en España; el primero se registró en La Gomera, en las Islas Canarias.

Todo esto, fue informado por Fernando Simón, quien es el Ministro de Sanidad de España y además, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.

“Estuvo en contacto con un caso confirmado en una estación de esquí en Francia. Posteriormente viajó a Palma, donde reside. Está bien y sano”.

Pese a que se encuentra en “buen estado de salud”, tienen que mantenerlo aislado para evitar que la enfermedad se propague aún más y se haga un brote de coronavirus en España.

No descartan que “ha podido generar otros dos o tres casos”, pues la persona de origen británico, se contagió en Francia y desde entonces ha tenido contacto con decenas de personas.

Pese a esto, Simón aclaró que “es un caso de fuera de nuestro territorio y no hay grandes diferencias con el de La Gomera; no ha habido transmisión en España”, por ello consideran que no hay riesgo en el país.

