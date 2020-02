Coronavirus: ¿La Biblia predijo una pandemia mundial hace miles de años?

A pesar de que ni los científicos saben el origen del mortal virus que surgió en China a finales del 2019, las teorías sobre el coronavirus han inundados las redes sociales.

En un video compartido en YouTube por el rabino israelí Matityahu Glazerson explica que descubrió en el Torá, la biblia del pueblo judío, una predicción que avecinaba la llegada de este mortal virus, el coronavirus, que ha dejado hasta el momento más de 700 muertos y miles de infectados.

En las imágenes se observa la utilización de un famoso código oculto, popular en los años 90, para dar con el supuesto origen del coronavirus: la zoonosis, la transmisión de una infección de los animales a los seres humanos.

En la biblia de los judíos, en el libro de Levítico en el versículo 19 y 42 del capitulo 11, se prohibe consumir a murciélagos, el animal que podría ser el creador del coronavirus. Por otra parte en el capitulo 9 de Génesis, se habla del consumo de los animales vivos.

“Todo lo que se arrastra y vive será alimento para vosotros, lo mismo que la verde hierba; os doy todo. Sin embargo, no comeréis carne con su alma, que es su sangre; no has de comer”, se lee en la biblia de los judíos.

En el libro de Levítico, según Glazerson, hay letras que destacan en el texto, mejor conocido como Secuencia de Letras Equidistantes (ELS). Las letras Herreras que sobresalen son: kuf, reish, vav, nun y hey: “Corona”, y vav, yud, reish, vav y samech: virus.

A pesar de que no hay una razón certera sobre el origen del coronavirus, los internautas no descartan la teoría del rabino sobre que la biblia de los judíos predijo la llegada de este virus por culpa de la ingesta de animales exóticos, una de las practicas asiáticas más cuestionadas y criticadas.

TE PUEDE INTERESAR: Pangolín, el exótico animal que podría ser la clave del contagio de coronavirus

A pesar de que existen cientos de teorías sobre predicciones en la biblia, las autoridades eclesiásticas del Vaticano nunca han confirmado que los hechos escritos en el libro sean pronóstico hechas miles de años atrás.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana