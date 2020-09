Coronavirus: El Dr. Fauci recomienda cuando puede NO usar la mascarilla

Consejos de dónde puedes quitarte la mascarilla. Foto:News Pro Patients

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación y miembro del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus, habla sobre una serie de situaciones en las que es posible que necesite o no una máscara.

¿Cuándo NO usar la mascarilla?

Bicicleta

El Dr. Fauci dijo que no debes usar necesariamente tu máscara cuando andas en bicicleta.

No necesariamente, pero deberías tenerlo contigo en caso de que entres en contacto cercano con personas del exterior, pero si estás solo y no hay nadie cerca de ti y estás montando tu bicicleta, no necesitas llevar tu protector del virus.

Restaurantes

El Dr. Fauci dijo que debería ponerse la máscara entre plato y plato en un restaurante.

Sí. Creo que debido a que hay suficiente movimiento y personas que generalmente están a menos de dos metros, probablemente deberías hacerlo. Lo que hago es ponerlo alrededor de mi cuello y luego podría, ya sabes, comer, beber y luego volver a ponerlo cuando está esperando que el camarero o algo ocurra… Si simplemente lo voltea hacia arriba y hacia abajo, no propagara el virus, no querrá poner la mano en el exterior.

Uso de mascarilla en bicicleta. Foto: Los Ángeles Times

Ascensor

El Dr. Fauci dijo que debería usar su máscara en un ascensor vacío.

Bueno, ya sabes, la respuesta es que cuando se abre la puerta, es posible que alguien entre y no tengas ni idea. Bueno, ya sabes, quién va a entrar, así que quizás quieras dejarlo.

#COVID19 ���� ¿Sabes cómo usar una mascarilla médica �� de forma segura? Aquí te lo explicamos. ⤵️



Recuerda, lávate las ✋������ con �� y ��. pic.twitter.com/mV0DelyaLE — PAHO/WHO Emergencies-OPS/OMS Emergencias (@PAHOemergencies) September 11, 2020

Para hablar

El Dr. Fauci advirtió que no se baje la máscara para hacerse oír.

No se baje la máscara. Lo dices de nuevo y lo repites. Ese es un punto realmente bueno. Porque cuando luego bajas, tienden a hablar más fuerte con más fuerza. Y ahí es cuando todas las partículas, si están allí, si estás infectado saldrá. Dejaría la máscara puesta.

Descubren nueva forma de combatir el coronavirus antes de infectar las celular del cuerpo ⚕️��‍��������https://t.co/lz3w3Brrgj — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 22, 2020

Cine

El Dr. Fauci le recomendó que usara una máscara en el cine, incluso si sólo hay otras dos personas allí.

¿Si están tan lejos físicamente de ti? Probablemente puedas mantenerlo apagado. Pero recuerda que debes tener cuidado porque en el teatro, si no hay buena ventilación, podría haber aerosol en eso. Lo que haría, probablemente lo dejaría puesto solo para estar seguro porque estoy adentro. Esa es la razón: porque estoy adentro.