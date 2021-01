Corea del Sur legaliza el aborto tras años de ser duramente castigado

El aborto en Corea del Sur es legal desde el 1 de enero de 2021, despues de darse la reforma constitucional enmendada en abril de 2019, por lo que abortar en hospitales en dicho país ahora es legal.

El tribunal determinó como inconstitucional la medida, que criminaliza a las mujeres y viola los derechos de la salud, así mismo determinaron que el embrión no puede ser considerado una persona con derechos, al depender completamente del cuerpo de la mujer para su desarrollo.

Los medios del mundo, incluido La Verdad Noticias, hablan sobre el "hito" en materia judicial para el gigante asiático, ya que siendo "uno de los últimos países desarrollados seguía criminalizando a las mujeres que abortaban salvo pocas excepciones, como los casos de violación o cuando la salud de la gestante se encontrara en severo riesgo".

¡En Corea del Sur #Esley!



��Criminalizar a las mujeres viola sus derechos de salud.



��El embrión no puede ser considerado una persona con derechos al depender del cuerpo de la mujer para su desarrollo.



¡Las mujeres en Corea lograron el:

법적 낙태 “aborto legal” ! pic.twitter.com/roI6c8ky4i — Defensoras Digitales (@ddigitalesqroo) January 2, 2021

El Tribunal dijo que "La prohibición del aborto limita los derechos de las mujeres para elegir sus propios destinos, al tiempo que viola su derecho a la salud al limitar el acceso a procedimientos seguros y a tiempo".

En las puertas del tribunal, en el centro de Seúl, miles de mujeres se manifestaron entonces para celebrar la histórica medida.

Abortos en Corea del Sur antes de ser legal

La abogada Soojung Kim, una de las mayores expertas surcoreanas en el tema y una de las profesionales que estuvo detrás del reciente fallo, explicó que antes de la decisión del tribunal, la ley coreana prohibía la mayoría de los abortos.

Corea del Sur aprueba el aborto legal, un hito histórico para un país tradicional.

Las excepciones eran para los embarazos no deseados dentro de las 24 semanas que fueran causados por ataques sexuales, violaciones intrafamiliares, problemas genéticos en el feto o algunos factores que pusieran en riesgo la salud para la mujer.

Sin embargo, también en estos casos las mujeres no podían ir libremente a solicitar el aborto ya que necesitaban el consentimiento de sus 'cónyuges', según indicaba la ley. Si ellos daban su consentimiento, ellas podían tener el procedimiento. Pero si ellos no estaban de acuerdo, ellas no podían hacer nada.

Esta acción implicaba una aplicación muy limitada de los derechos de las mujeres. Y eso es claramente violatorio de los derechos humanos, pero la situación se complicaba cuando la mujer no estaba casada, ya que no podía obtener ningún consentimiento, explicó Soojung Kim.

