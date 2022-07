Corea del Sur celebra marcha del Orgullo LGBT+ tras dos años de pausa.

Miles de simpatizantes de los derechos LGBT+ marcharon el sábado bajo una fuerte vigilancia policial en la capital de Corea del Sur mientras celebraban el primer gran marcha del Orgullo LGBT+ de la ciudad en tres años después de una pausa por la Covid-19.

La policía estaba en alerta porque los contramanifestantes respaldados por la iglesia se manifestaron en las calles cercanas, destacando las tensiones en torno a los derechos de las minorías sexuales en el país profundamente conservador. No hubo peleas o interrupciones significativas hasta el sábado por la tarde.

Marcha del Orgullo en Corea del Sur

Marcha del Orgullo en Corea del Sur

Los asistentes que portaban o agitaban pancartas de arcoíris vitorearon durante los discursos y se balancearon al ritmo de la música desde un escenario frente al ayuntamiento en el Desfile Queer de Seúl. Más tarde formaron una fila de paraguas mientras marchaban hacia un distrito comercial del centro en medio de una llovizna, pidiendo leyes que prohíban la discriminación basada en la orientación sexual.

La policía estableció perímetros para separarlos de los manifestantes cristianos conservadores, que también suman miles, que marcharon en las calles cercanas. Levantaron pancartas y corearon eslóganes que se oponían a la homosexualidad mientras su líder gritaba oraciones en un micrófono suplicando que Dios “salve a la República de Corea de la legislación contra la discriminación”.

Algunos de los manifestantes denunciaron al alcalde conservador de Seúl, Oh Se-hoon, por la falta de voluntad de la ciudad para bloquear el desfile del Orgullo "lascivo".

Los activistas por los derechos de los homosexuales también están descontentos con Oh, quien en una entrevista con un periódico cristiano la semana pasada dijo que la ciudad podría prohibir que el evento Pride use la plaza del ayuntamiento a partir del próximo año si los participantes de este año “exhiben materiales indecentes o sobreexponen sus cuerpos”.

“Quién sabe si los empleados del ayuntamiento de Seúl en este momento están cargando reglas, tratando de determinar si nuestras faldas son demasiado cortas”, dijo Bae Jing-gyo, un activista por los derechos de los homosexuales, desde el escenario. “Lo que el gobierno de la ciudad de Seúl debería vigilar no es el largo de nuestras faldas o lo que vestimos, sino el entorno de discriminación que nos rodea”.

Asistente de la marcha del Orgullo LGBT+ en Seúl, Corea del Sur.

Siguiendo un estándar que han mantenido durante años, los organizadores del desfile del Orgullo les pidieron a los fotoperiodistas que tomaran fotografías de los participantes desde la distancia "más lejana posible" y obtuvieran el consentimiento de todas las personas cuyos rostros fueran identificables en las fotografías, una medida para proteger a los participantes de reacciones negativas. sus imágenes pueden circular en Internet.

“Me di cuenta por primera vez de que era una minoría sexual cuando estaba en el jardín de infantes, pero no salí del armario hasta 2021”, dijo Jang Yong-geol, de 29 años, uno de los pocos que estaba dispuesto a hablar con los periodistas. “Esta es la primera vez que participo en el festival y realmente me encanta. No sé por qué la gente odia (las minorías sexuales) cuando todos somos humanos”.

Se desplegaron miles de policías de casi 60 unidades para observar a los manifestantes de ambos lados, dijo Kim Man-seok, funcionario de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl. La policía no proporcionó de inmediato una estimación de la multitud, pero previamente había pronosticado una participación de alrededor de 40,000 para los eventos.

Asistentes balinado y tocando instrumentos en la marcha del Orgullo LGBT+ de Seúl.

Si bien los principales políticos de Corea del Sur evitaron la marcha del Orgullo LGBT+, el evento atrajo a varios diplomáticos extranjeros, incluido el recién nombrado embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Philip Goldberg, cuyo respaldo a los derechos de los homosexuales ha provocado la ira de los grupos conservadores y cristianos.

Algunos protestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos en las últimas semanas, denunciando el nombramiento de Goldberg como parte del “imperialismo cultural homosexual” de la administración Biden.

Goldberg tuiteó durante el desfile del Orgullo que “nadie debe ser discriminado por su identidad” y que apoya al presidente Joe Biden en aplaudir a “todos los que trabajan para promover los derechos humanos” de las minorías sexuales en Corea del Sur.

El embajador británico Colin Crooks atrajo vítores mientras pronunciaba un discurso en coreano, diciendo que “la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género no tiene cabida en el siglo XXI”.

“La experiencia de Gran Bretaña muestra que la mejor manera de garantizar los derechos (para las minorías sexuales) es mediante el establecimiento de un sistema de protección legal”, dijo.

Te puede interesar: Miles pintan de colores las calles de Madrid por marcha del Orgullo LGBT

La opiniones sobre las minorías sexuales en Corea del Sur han mejorado

La opiniones sobre las minorías sexuales en Corea del Sur han mejorado.

Si bien las opiniones sobre las minorías sexuales en Corea del Sur han mejorado gradualmente en los últimos años, todavía están fuertemente estigmatizadas y expuestas con frecuencia a discursos de odio y delitos.

Los llamados a la igualdad hasta ahora han sido bloqueados por un poderoso lobby cristiano que ha impedido que los políticos aprueben leyes que prohíban la discriminación. La representación es un problema ya que no hay políticos o líderes empresariales prominentes abiertamente homosexuales, aunque algunas celebridades se han forjado roles en el mundo del espectáculo.

El Desfile Queer de Seúl no se llevó a cabo en 2020 y 2021 debido a las estrictas medidas de distanciamiento social para combatir el Covid-19. La campaña antivirus del país también ha expuesto problemas de homofobia.

Una serie de infecciones vinculadas a los locales nocturnos de Seúl populares entre los hombres homosexuales en 2020 provocó una gran reacción pública que, según los críticos, posiblemente intimidó a muchas minorías sexuales para que no se presentaran a hacerse las pruebas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!