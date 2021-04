Corea del Norte: todo lo que necesita saber sobre el país

Durante décadas, la República Popular Democrática de Corea, mejor conocida como Corea del Norte o Norcorea, ha sido uno de los países más reservados del mundo. A su gobierno no le gusta que la gente de fuera del país vaya allí y se entere de lo que está pasando.

Comparte frontera con un país llamado Corea del Sur, y los dos países no se llevan bien desde hace mucho tiempo. Un líder norcoreano no había puesto un pie en Corea del Sur durante 65 años y los líderes de los países no se habían reunido durante 10 años.

Pero eso cambió en abril de 2018 cuando el líder norcoreano, Kim Jong-un, se reunió con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en la frontera entre los dos países.La reunión fue un momento significativo en la historia moderna.

Para comprender mejor la relación entre los dos países, debemos mirar hacia atrás en las últimas décadas a la historia de este país reservado.

¿Por qué hay una Corea del Norte y una Corea del Sur?

Norcorea y Surcorea han estado en guerra desde 1950

Corea solía ser un solo país, pero se dividió después de la Segunda Guerra Mundial. Había sido gobernada por Japón, pero cuando Japón se rindió, las fuerzas de la Unión Soviética ocuparon el norte del país mientras que las fuerzas estadounidenses ocuparon el sur.

Los soviéticos apoyaron un sistema de gobierno llamado comunismo, mientras que Estados Unidos era anticomunista. Significaba que las dos partes no podían ponerse de acuerdo sobre cómo unir al país, por lo que se dividió formalmente en Corea del Norte y Corea del Sur el 9 de septiembre de 1948.

Las diferencias políticas entre los dos estados rivales llevaron al estallido de la guerra en 1950, cuando Norcorea invadió Corea del Sur. La guerra duró tres años, pero ambos países han permanecido oficialmente en guerra porque nunca se firmó un tratado de paz.

¿Cómo es la vida en Corea del Norte?

Los Norcoreanos tienen pocas libertades y muchos viven en situaciones de pobreza

Norcorea es el hogar de más de 25 millones de personas, que viven bajo una forma de gobierno comunista, que controla estrictamente todas las áreas de la vida diaria.

La gente tiene que pedir permiso para viajar y también es difícil para los visitantes ingresar al país. Todos los televisores y radios están sintonizados en canales estatales y las personas que son sorprendidas escuchando transmisiones extranjeras se enfrentan a duros castigos.

Estos controles significan que la mayoría de los norcoreanos pueden tener poca o ninguna idea de los eventos mundiales, o de cómo el mundo exterior piensa en su país. La mayoría de los norcoreanos son extremadamente pobres con cosas como neveras, lavadoras e incluso bicicletas, difíciles de conseguir.

Muchas personas dependen de las agencias de ayuda, como las Naciones Unidas, para proporcionar alimentos. Sin embargo, los norcoreanos que exigen más a su gobierno, exigen un cambio de liderazgo, o aquellos que simplemente intentan escapar, son brutalmente castigados y, a veces, asesinados.

Un informe de Amnistía Internacional estima que cientos de miles de personas han sido encarceladas y campos de trabajo porque no estaban de acuerdo con el gobierno. Los norcoreanos parecen animar y elogiar a su líder en los grandes eventos públicos, pero es difícil saber las razones de esto porque no es posible hablar libremente con las personas que viven allí.

El gobierno de Corea del Norte dice que es porque Kim Jong-un es muy popular entre su gente. Desde temprana edad, a los norcoreanos se les enseña que sus líderes son como dioses todopoderosos. Pero otros argumentan que la gente podría estar animando a Kim porque les preocupa que se metan en serios problemas si no lo hacen.

¿Qué es lo que pasa con Corea del Norte?

Norcorea ha estado trabajando en el desarrollo de misiles

Uno de los principales problemas que ha visto a Corea del Norte en los titulares de las noticias es el relacionado con los misiles nucleares. Norcorea había estado tratando de fabricar misiles nucleares, bombas poderosas que pueden causar daños devastadores, que algún día podrían alcanzar objetivos en Estados Unidos.

No se creía que estuviera construyendo ningún misil que pudiera viajar y atacar al Reino Unido, que está a unos 8.400 kilómetros de distancia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió buques de guerra y submarinos a Corea del Sur, país que Estados Unidos ha apoyado durante mucho tiempo, para intentar conseguir Kim Jong-un para detener sus planes de construcción de armas.

En agosto de 2017, Norcorea disparó un misil que se cree podía transportar armas sobre el norte de Japón por primera vez. Se estrelló contra el mar. Dos semanas después, el país disparó un segundo misil sobre Japón que voló más alto y más lejos que el primero. También aterrizó en el mar.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, calificó la acción como una amenaza "seria" para su país. En noviembre de 2017, Norcorea dijo que había probado con éxito un nuevo tipo de misil que podría llegar a todo Estados Unidos.

En abril de 2018, el líder de Norcorea anunció que su país ya no realizaría pruebas de armas nucleares . También dijo que se cerraría un sitio de pruebas nucleares en el norte del país. El presidente Trump tuiteó que el anuncio era una "buena noticia" para el mundo.

¿Quienes son los amigos y enemigos de Corea del Norte?

Donald Trump logró un amistas con el líder de Norcorea

A principios de 2018, Kim terminó en otra guerra de palabras con el presidente Trump. El Sr. Kim pronunció su discurso de Año Nuevo diciendo que siempre tiene su botón de lanzamiento nuclear en su escritorio. Trump respondió diciendo que su botón era más grande y que las armas que tenía Estados Unidos eran más grandes y más poderosas.

La relación entre Estados Unidos y Corea del Norte pareció mejorar cuando los dos líderes anunciaron que planeaban reunirse cara a cara. Al mismo tiempo, Norcorea estaba haciendo esfuerzos para iniciar conversaciones más amistosas con su vecino, Corea del Sur. Kim había dicho que estaba dispuesto a comunicarse y, en enero de 2018, se reabrió una línea telefónica segura que permitió a los dos gobiernos hablar entre sí.

Después de esto Corea del Sur y Norcorea se unieron durante las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Pyeongchang. En abril de 2018, hubo una reunión increíblemente histórica, cuando los líderes de Norcorea y del Sur se reunieron en la frontera entre los dos países por primera vez en 10 años.

Donald Trump y Kim Jong-un se reunieron finalmente el 12 de junio en Singapur. Luego, los dos países acordaron una declaración sobre lo que querían hacer para mejorar su relación. Los dos líderes se reunieron por segunda vez en febrero de 2019 y en junio de 2019, hubo otro momento histórico en el que el presidente Trump dio un paso a través de una línea de demarcación que separa Norcorea y Corea del Sur. Lo convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en visitar el país. Los dos líderes hablaron durante aproximadamente una hora y acordaron reiniciar las conversaciones de desnuclearización, que se había estancado.

En una conferencia de prensa, Trump confirmó que había invitado a Kim a la Casa Blanca, pero nada se concretó. Norcorea ha continuado probando misiles desde entonces, y los dos países todavía a veces usan lenguaje hostil e insultos entre sí.

¿Cuál es la relación entre Corea del Norte y EE.UU.?

El líder de Norcorea no quiere entablar relaciones con Joe Biden

Ahora con la administración de Joe Biden, Corea del Norte no parece muy interesada en establecer relaciones con Estados Unidos, pues hasta ahora se ha negado a aceptar una llamada del líder estadounidense.

Además Norcorea respondió el sábado 3 de abril a las críticas del presidente Joe Biden a sus pruebas de misiles balísticos, calificando sus comentarios de "provocación y usurpación del derecho norcoreano a la autodefensa" y prometiendo expandir continuamente su abrumador poder militar.

La declaración emitida por el alto funcionario Ri Pyong Chol se produjo después de que Norcorea disparara el jueves dos misiles de corto alcance frente a su costa este en los primeros lanzamientos balísticos desde que Biden asumió el cargo.

Los lanzamientos mostraron cómo el Norcorea continúa expandiendo sus capacidades militares mientras las negociaciones nucleares con Estados Unidos permanecen estancadas. También subrayaron la creciente amenaza que representan tales armas de corto alcance para los aliados de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que albergan un total de 80.000 soldados estadounidenses como el núcleo de la presencia militar estadounidense en la región.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Twitter y mantente informado.