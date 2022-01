¿Corea del Norte se burla de EE.UU? realiza su quinto lanzamiento de misiles

Seúl anunció que Corea del Norte lanzó este martes 25 de enero dos misiles de crucero, por lo que esta es su quinta prueba militar realizada en lo que va del año, esto ocurre en un momento donde Pyongyang (capital norcoreana) se niega a dialogar con Estados Unidos.

La última vez que Norcorea realizó tantas pruebas seguidas en un mes fue en 2019, cuándo fracasaron las negociaciones con el ex presidente Donal Trump, y el líder norcoreano Kim Jong Un.

Ahora los jefes del Estado Mayor del ejército surcoreano lanzaron un comunicado donde revelaron que Norcorea “disparó dos supuestos misiles de crucero”, mientras Norcorea se niega a responder las llamadas de Estados Unidos

Corea del Norte no está infringiendo reglas de la ONU

Se cree que se trata de una provocación a Estados Unidos

Cabe indicar que los misiles de crucero no están prohibidos por la ONU y no implican sanciones, además Corea del Sur, no suele reportar este tiempo de ensayos en tiempo real, lo que sí ocurre cuándo se trata de misiles balísticos.

Esta nueva serie de lanzamientos por parte de Norcorea ocurre luego de un discurso dado por Kim Jong Un en diciembre, donde se comprometió a modernizar y actualizar su arsenal.

Además Estados Unidos interpuso a principios de este año nuevas sanciones, lo que Pyongyang asegura es una “provocación” a la cual podría responder con la reanudación de pruebas nucleares y balísticas de largo alcance.

Norcorea parece burlarse de Estados Unidos

Este es el quinto lanzamiento de misiles de Norcorea en lo que va del año

Desde hace unas semanas Pyongyang ha rechazado un diálogo con Washington y ha realizado varias series de ensayos de armamento, al parecer para hacer una demostración de fuerza e intimidar a sus rivales.

Yang Moo-jin, académico en la Universidad de Estudios Norcoreanos indicó: “Corea del Norte parece querer probar la reacción de Washington y al mismo tiempo mostrar su presencia en el concierto internacional". Así mismo el experto indicó que Pyongyang se está burlando de Esatdos Unidos sin violar las sanciones de la ONU.

