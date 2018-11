Corea del Norte miente; Oculta más de 10 bases nucleares

El régimen de Kim Jong, había acordado con el presidente norteamericano, Donalp Trump, desmantelar su programa nuclear a cambio de que las sanciones económicas de Estados Unidos, no fueran tan altas, pero en secreto, mantiene activas más de 10 bases de lanzamientos de misiles con capacidad nuclear.

Esta información, se obtuvo mediante los investigadores del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington (CSIS), revelaron que solo han descubierto 13 pero podrían ser hasta 20 las bases ocultas por el régimen coreano.

Par hacer todo más creíble, Corea del Norte, hizo estallar un centro de pruebas nucleares antes decenas de cámaras de periodistas que documentaron el hecho, aunque, no dejó que expertos nacionales estuvieran presentes. En julio, se llevó a cabo la cumbre entre Kim y Donalp y el gobierno coreano, continuó con la destrucción de su programa nuclear, hubo evidencias de que la producción de misiles se detuvo después del acuerdo al que ambos presidentes llegaron.

Aunque, ahora se revela que la actividad tan solo se movió de lugar, pues hay bases nucleares por todo el país e incluso, una de ellas se encuentra a menos de 100 kilómetros de la frontera.

"No parece ser que estas bases estuvieran congeladas", dijo a The New York Times Víctor Cha, director del programa de Corea del Norte del CSIS