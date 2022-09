Corea del Norte dispara misiles balísticos, asegura Corea del Sur

El ejército de Corea del Sur detectó este jueves 29 de septiembre dos misiles balísticos de corto alcance, los cuales aseguran fueron disparados desde Sunchon, localizada en la provincia de Pyongan, Corea del Norte.

Fue el Estado Mayo Conjunto de Surcorea (JCS) quien dio la información a través de un comunicado, revelando que el lanzamiento se detectó entre las 20:48 y las 20:57 hora local de Seúl (7:48 am ET - 7:57 am ET).

Cabe indicar que el lanzamiento ocurrió apenas horas después que la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamla Harris, visitara la zona desmilitarizada (DMZ) que divide a las dos coreas.

Corea del Sur coopera con Estados Unidos

Dos misiles de corto alcance fuero presuntamente lanzados por Norcorea

Luego que se detectaron los lanzamiento el JCS indicó que "Las fuerzas armadas han reforzado su vigilancia y están manteniendo una postura totalmente preparada mientras cooperan estrechamente con EE.UU.", añadió.

Por otro lado, antes que los misiles fueran detectados, la vicepresidenta Kamala Harris condenó la dictadura, la violación de derechos humanos y el programa de misiles que ha emplementado Norcorea.

"En el Norte, vemos una dictadura brutal, violaciones de los derechos humanos rampantes y un programa de armamento ilegal que amenaza la paz y la estabilidad", indicó Harris en su discurso.

Eso no es todo, pues Norcorea también había disparado dos misiles balísticos de corto alance el miércoles 28 de septiembre, un día antes que Harris llegara a Seúl.

Cabe indicar que a penas hace unas semanas Norcorea promulgó una ley sobre armas nucleares; lo que aumentó las tensiones.

¿Cómo es Corea del Norte en la actualidad?

Norcorea se ha involucrado mucho en el tema de las armas

El país de Corea del Norte es uno de los sitios más aislados del mundo, con severas restricciones en la entrada o salida de personas del país. La prensa y las organizaciones de masas están controladas por el Estado, y se rigen bajo los principios de la ideología Juche, una interpretación coreana del socialismo. Desde hace muchos años ha enfrentado problemas con Corea del Sur, pues ambas naciones afirman ser el único gobierno y estado legítimo de toda Corea.

