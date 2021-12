Corea del Norte asegura no tener casos de COVID-19 pese a la variante Ómicron

Desde el inició de la pandemia Corea del Norte asegura no tener casos de COVID-19, ahora que ha aparecido la variante Ómicron, el país vuelve a confirmar que no tiene registro de pacientes enfermos por el virus del SARS-CoV-2.

Sin embargo, esta afirmación es cuestionada por el mundo de la salud pública o la diplomacia, pues creen que las afirmaciones del régimen son falsas, sin embargo Corea del Norte continúa haciéndolas a pesar de la proximidad del país al epicentro inicial de la pandemia en China.

Por su parte, el NK News dijo que Corea del Norte no ha comunicado a la OMS ninguna prueba positiva, los medios de comunicación estatales han informado sobre la propagación de la variante Ómicron.

Mientras que la Televisión Central de Corea, al igual que muchos otros medios de comunicación del mundo, informan que las dos vacunas iniciales no son suficientes para prevenir parte de la transmisión de la variante Ómicron, Corea del Norte asegura no tener casos de COVID-19.

Esta afirmación se suma a otras controversias del país, por ejemplo que en noviembre, un grupo de expertos de la ONU aprobó una resolución en la que se criticaba a Corea del Norte por sus abusos contra los derechos humanos.

“La urgencia y la importancia de la cuestión de los secuestros internacionales, que supone una grave violación de los derechos humanos, y del retorno inmediato de todos los secuestrados”, decía la resolución, que fue respaldada por Japón y la Unión Europea.

Además la resolución hace mención de “la grave preocupación por los largos años de grave sufrimiento experimentado por los secuestrados y sus familias, y la falta de cualquier acción concreta o positiva”, así como una denuncia de la búsqueda de armas nucleares por parte de Corea del Norte.

Corea del Norte denuncia resolución de la ONU

El gobierno norcoreano denunció la resolución del grupo de expertos de la ONU.

El Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano dijo en un comunicado emitido por la Agencia Central de Noticias de Corea.

“Nunca toleraremos ningún intento que viole la soberanía de nuestro Estado y seguiremos contrarrestando con determinación hasta el final las maniobras cada vez peores de las fuerzas hostiles contra nosotros”,

Este asunto se da a un mes que Corea del Norte celebrara décimo aniversario de Kim Jong-un en el poder, ya que Kim ha gobernado el país desde el fallecimiento de su padre Kim Jong-il, a finales de 2011.

Sin embargo, ahora causa revuelo el hecho que Corea del Norte asegura no tener casos de COVID-19. Meses atrás Kim sorprendió por la pérdida de peso, pero los servicios de inteligencia de Corea del Sur han llegado a la conclusión de que el líder norcoreano no se enfrenta a ningún problema de salud en particular.

