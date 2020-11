Copias físicas de Cyberpunk 2077 están disponibles antes del lanzamiento (SPOILER)

Cyberpunk 2077 no saldrá hasta dentro de un tiempo más, pero absolutamente todo tiene una forma de filtrarse. Aparentemente, las copias físicas han comenzado a aparecer, y eso significa que el juego también ha comenzado a filtrarse en Internet: parece que CD Projekt Red y Warner Brothers están derribando varios espejos tan rápido como pueden detectarlos, pero es solo cuestión de tiempo antes de que los principales spoilers comiencen a circular.

Entonces, considera esto como una advertencia. Especialmente si te tomas este tipo de cosas muy en serio, tal vez sea hora de empezar a silenciar palabras y evitar el tipo de foros que tienden a publicar ese tipo de noticias. Todos recordamos cuando básicamente la totalidad de The Last of Us Part 2 se difundió a través de Internet, y fue un fastidio tanto para los desarrolladores como para los fanáticos que no querían que se estropeara la historia antes de comenzar a jugar.

Filtran 20 minutos de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 no se lanza hasta el 10 de diciembre, mientras que CD Projekt Red continúa trabajando en el parche del primer día, las copias físicas se encuentran seguras en los estantes de los almacenes. Excepto por una copia, que llegó a manos de algunos jugadores que transmitieron 20 minutos del estreno del juego de rol de mundo abierto este fin de semana.

La publicación apareció en el subreddit oficial de Cyberpunk 2077, revelando que las copias minoristas están disponibles antes del lanzamiento del juego el próximo mes. Si bien esto es ciertamente fácil de falsificar, VG247 informó que varias transmisiones de juego para Cyberpunk 2077 aparecieron en línea durante el fin de semana, pero CD Projekt se apresuró a borrarlas por completo.

El metraje proviene de la versión PS4 Pro (lo que significa que está en 1080p), y fue rápidamente detectado, guardado y compartido en foros. Se salta la mayor parte de la creación de personajes (ni siquiera se molesta en mirar las opciones de personalización de dientes o uñas) y representa parte del prólogo del camino de vida de Nomad. V arregla su auto en una pequeña ciudad en las afueras de Night City, es molestado por el sheriff local, luego irrumpe en una torre de telecomunicaciones para obtener una señal de radio y comunicarse con un contacto.

No es mucho para ser honesto, y tienes que sentarte con algunos hermanos drogados hablando por encima de todo en lugar de jugar la mayor parte del tiempo. Francamente, no vale la pena. Pero ver cómo se abre la historia de Nomad dan muchas ganas de interpretar a Street Kid, para poder experimentar Night City lo antes posible.

En La Verdad Noticias nos parece extremadamente difícil "estropear" un juego como Cyberpunk 2077. Como un juego de rol masivo basado en elecciones, habrá suficiente variación no solo en los ritmos de la trama, sino también en cómo los jugadores abordan las misiones que todavía debería haber mucho que ver y hacer en cualquier juego. En general, creemos que los juegos tienen una especie de inmunidad incorporada a los spoilers de historias, porque la experiencia personal de jugar cualquier videojuego, incluso uno lineal y narrativo, es única. Con algo como Cyberpunk, puedes hacer tuyo en casi todos los niveles.

Pero también ha quedado claro que básicamente cualquier lanzamiento de la escala de Cyberpunk 2077 se estropeará en algún momento, debido al insaciable deseo de Internet de obtener información de cualquier tipo. Entonces, en las semanas previas a un juego como este, solo debes saber que tendrás que limitar el uso de tu foro y Twitter de alguna manera si quieres disfrutar de una experiencia de juego totalmente nueva.

Así que estás advertido. Cyberpunk 2077, después de todos sus retrasos, está a punto de aparecer: el hecho de que hayan surgido las primeras copias físicas es una prueba irrefutable de ello. Espera un poco más, lo jugarás pronto.