Conversaciones sobre el Brexit se reanudan; buscan solución para la pesca

Las negociaciones del Brexit se reanudaron en Bruselas en medio de señales de que uno de los mayores obstáculos para un acuerdo comercial está en camino de resolverse.

Mientras el Reino Unido y la Unión Europea se esfuerzan por finalizar un acuerdo antes del lunes por la noche, está comenzando a surgir un compromiso sobre el antiguo escollo del acceso a las aguas pesqueras británicas, dijeron dos personas con conocimiento de la discusión de ambas partes. Eso dejaría la cuestión del campo de juego competitivo nivelado como el principal obstáculo que queda.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, las negociaciones han estado dominadas por el desacuerdo sobre los dos temas desde que comenzaron en marzo. Las personas cercanas a las conversaciones especulan durante mucho tiempo que si se llega a un acuerdo, es probable que la UE ceda a algunas de las demandas de Gran Bretaña sobre la pesca a cambio de que el Reino Unido se adhiera a reglas de competencia más estrictas para los negocios.

La UE quiere obligar al gobierno británico a sus reglas sobre subsidios, derechos laborales y estándares ambientales para que las empresas del Reino Unido no disfruten de una ventaja injusta sobre sus rivales continentales si se les concede acceso libre de aranceles y cuotas al mercado único del bloque. El Reino Unido se muestra reacio a estar sujeto a cambios futuros en las normas de la UE por motivos de soberanía.

Michel Barnier, el principal negociador de la UE, actualizará a los embajadores de los 27 miembros del bloque sobre el estado de las deliberaciones a las 7:30 a.m.en Bruselas el lunes.

El primer ministro Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostendrán una llamada telefónica más tarde en la noche. Para entonces, las dos partes quieren poder decir si hay un acuerdo o admitir que un acuerdo está fuera de su alcance.

Johnson ahora está "tambaleándose", dijo el domingo a Times Radio el ex comisionado de Comercio de la UE y secretario de Trabajo del Trabajo, Peter Mandelson.

"Va al corazón de su dilema Brexit sobre tener un acuerdo comercial", dijo. “¿Opta por un acuerdo que salve, hasta cierto punto, nuestro comercio de fabricación con Europa esencialmente mediante la eliminación de aranceles fronterizos y, de hecho, permaneciendo más cerca de Europa de lo que, francamente, se siente cómodo? ¿O prescinde de un trato, busca una ruptura limpia con nuestro mayor mercado de exportación con diferencia, Europa, y se arriesga ”.

Dado que las negociaciones avanzan lentamente, un funcionario de la UE advirtió que las expectativas de que se alcance un acuerdo en 24 horas son bajas. La UE ha dicho que una cumbre de sus 27 líderes que comienza el jueves ahora marca la fecha límite efectiva para un acuerdo Brexit.

El Reino Unido abandonará el mercado único europeo y la unión aduanera el 31 de diciembre, con o sin acuerdo. Tanto el parlamento europeo como el británico deben ratificar cualquier acuerdo, por lo que hay que llegar a uno antes de que se implemente a tiempo.

Las expectativas de un acuerdo habían aumentado la semana pasada, con la libra subiendo a su nivel más alto frente al dólar en más de dos años y medio el viernes. Pero las negociaciones se interrumpieron tarde ese día con la parte británica acusando a sus homólogos de la UE de poner nuevas demandas sobre la mesa en el último minuto, algo que los funcionarios europeos niegan.

Después de una llamada telefónica de una hora el sábado, Johnson y von der Leyen acordaron reanudar las conversaciones en Bruselas, pero ambos reconocieron que persisten "diferencias significativas". Un funcionario británico caracterizó la reanudación de las negociaciones como el último lanzamiento de los dados.

Las conversaciones están "en una posición muy difícil, no tiene sentido negar eso", dijo el secretario de Medio Ambiente del Reino Unido, George Eustice, en el programa "Sophy Ridge on Sunday" de Sky News. "Continuaremos trabajando en estas negociaciones hasta que no tenga sentido hacerlo más, pero no tiene sentido negar que lo que sucedió a fines de la semana pasada fue un revés".

Para complicar aún más la negociación, el proyecto de ley de mercado interno del Reino Unido volverá a la Cámara de los Comunes el lunes. El gobierno tiene la intención de restablecer cláusulas controvertidas que darían a los ministros el poder de reescribir partes del acuerdo original de divorcio Brexit después de que la Cámara de los Lores las eliminó. La UE ha amenazado con emprender acciones legales por la medida.

El desacuerdo sobre la igualdad de condiciones gira en torno a la demanda de la UE de obligar al Reino Unido a cualquier cambio futuro que el bloque realice en sus normas ambientales y laborales. Si Gran Bretaña se negaba a implementar esos cambios, se enfrentaría a aranceles de represalia.

La UE también quiere exigir al Reino Unido que establezca un regulador independiente sobre subvenciones estatales que pueda fallar en contra de las decisiones antes de que se entregue el dinero.

Si bien la línea dura de París sobre la pesca ha recibido la mayor atención, los funcionarios franceses también han hablado con dureza sobre la igualdad de condiciones. Tras las llamadas con sus homólogos alemanes, ambos países están de acuerdo sobre la importancia de este último tema, dijo el diplomático.

Las dos partes también están en desacuerdo sobre cómo se aplicaría cualquier acuerdo, ya que la UE quiere poder castigar cualquier incumplimiento del acuerdo con represalias en otras áreas, algo que Gran Bretaña ha rechazado hasta ahora.

