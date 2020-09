Continúan las muertes de médicos en Venezuela por Covid-19 | Continúan las muertes de médicos en Venezuela por Covid-19

Las autoridades anunciaron que ayer se registraron 8 muertes más de médicos por Covid-19 en Venezuela, motivo por el cual la cifra se elevó a 184 decesos y todas estas muertes, culpan a Nicolás Maduro, ya que no les está dando los suministros necesarios de protección al todo el sector salud.

Ante el impactante aumento en el número de muertos, las personas que integran los trabajadores de la salud venezolanos reiteraron sus demandas al régimen de Maduro y exigieron que cumplan con su obligación de distribuir continuamente las cantidades necesarias de insumos básicos de protección a los trabajadores del sector. Higiene y suministro continuo de agua potable en el área hospitalaria.

Según el informe semanal elaborado por Frente Amplio Profesional-Salud, Confepuv e Inprenfermería, la semana pasada se registraron 27 muertes, 8 de las cuales murieron por COVID-19 a nivel nacional el domingo 6 de septiembre. Un total de 184 personas murieron por COVID-19 a nivel nacional. Desde el comienzo.

Ante este terrible escenario, se pronunció Ana Leida Rivera, miembro de Confepuv, quien fue tajante al señalar que esta situación no puede continuar. “Todas las semanas se suman más fallecidos entre nuestros grandes héroes de la salud en el país, cifras que son bastante alarmantes en comparación a otros países.

“No estamos dispuestos a utilizar material reutilizado, ni contar tampoco de los servicios elementales de falta de agua potable y material desinfectante para mantener la adecuada higiene de los centros hospitalarios, con el objeto de disminuir el riesgo al contagio. ¡Esto no puede continuar!”, exclamó.

“El régimen de Maduro está violando derechos humanos fundamentales. Violaciones importantes a la Carta Magna, ya que el Estado es responsable de proteger la vida y la salud de los ciudadanos del país y en este caso el personal de salud lo es; violaciones a leyes como la del trabajo y LOPCYMAT. De persistir esta situación, lamentablemente seguirá aumentado el número de fallecidos entre los trabajadores de salud. Si no solucionan de inmediato este problema, el personal de salud no podrá continuar ejerciendo sus funciones, porque no solo coloca en riesgo su vida y la de sus familiares, sino la de todos los ciudadanos”, sentenció para concluir el doctor Reinaldo Contreras, coordinador nacional del Frente Amplio Profesional-Salud.