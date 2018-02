Consigue llamar a su hijo 'Goku' gracia a una publicación en Facebook

hombre llama a su hijo goku

Un hombre consiguió que su esposa acceda a llamar a su hijo que esta por nacer con el nombre de 'Goku', el hombre admirador de la popular serie de anime japonesa 'Dragon Ball' hizo un reto con su mujer y gano la batalla.

El reto consistía en subir una foto que debería llegar mil likes en menos de 24 horas para que pueda cumplir el sueño que muchos hombres han querido que es nombrar a su hijo con el nombre del mayor guerrero saiyajin 'Goku'

Carlos Sánchez y su pareja, quienes esperan su cuarto hijo, crearon conmoción en las redes sociales con el anuncio de que el nuevo integrante de la familia llevará por nombre Gokú Sánchez.

Sánchez publicó una foto la semana pasada en la que sostiene un letrero donde se lee: 'Mi wife said if I get 1 mil like. I can name our son Goku' (Mi esposa dijo que si tengo mil likes, puedo llamar a nuestro hijo Goku), publicación que se hizo viral. Pero el futuro padre fue más allá de la meta.

Hasta la fecha ha recibido 1,5 millones de reacciones en su perfil social y hasta creó una página especial en Facebook, 'Awaiting Goku's arrival' (En espera de la llegada de Goku), donde los seguidores dejan sus comentarios y comparten vídeos de la historia de la pareja y el venidero bebé Goku.

"Goku por fin va a reunirse en una vida real", se puede leer en los comentarios, aunque también hay personas que señalan que el bebé que está por nacer "no tiene la culpa del fanatismo del padre".

Por lo pronto, Sánchez dio las gracias a los seguidores que lo apoyaron con 'likes' para que su hijo pudiera ser nombrado como el poderoso saiyajin. "Gracias a todos por su apoyo.

No puedo esperar para mostrarle a Goku todos los 'likes' que obtuvo en un día. Nunca, ni en un millón de años, pensé que esta foto se volvería viral como hasta ahora. Pensé recabar un par de miles, pero no que rebase el millón", señaló en su página de Facebook.

Mientras, su esposa aparece sosteniendo un cartel donde se lee: "I'm keeping my word our sons name will be Goku Sánchez" (Mantengo mi palabra de que el nombre de nuestro hijo será Goku Sánchez).

Goku es el protagonista del 'manga' de animación 'Dragon Ball' y fue creado por el artista japonés Akira Toriyama.

Aunque el personaje es un extraterrestre, en un inicio estaba planeado que fuera humano, pero al aparecer peleadores de otros planetas se estableció como un saiyajin, la raza de guerreros pertenecientes al universo ficticio de "Dragon Ball"