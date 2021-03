El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein de Alemania considera una agresión sexual que una persona se retire el condón ‘en secreto’ al momento de mantener relaciones sexuales.

La noticia ha dado mucho de qué hablar a nivel internacional; algunos colectivos sí consideran que es una agresión sexual tomar esa decisión sin consultar con la pareja íntima.

En noviembre de 2020 un hombre fue absuelto por el Tribunal de Distrito de Kiel luego de que fuera acusado de quitarse el preservativo durante el coito y continuó con el acto sexual sin protección y sin que la otra persona estuviera enterada de la acción.

Este 19 de marzo, los jueces del Segundo Senado Penal anularon la absolución del hombre, por lo que otro tribunal del distrito de Kiel se hará cargo del caso.

Ataque sexual quitarse el condón a ‘escondidas’

Un hombre fue absuelto pero será juzgado nuevamente

El Tribunal Regional de Schleswig-Holstein de Alemania consideró que sí es una agresión sexual no tomar en cuenta a la pareja íntima para decidir si quitarse o no el condón.

“Si la víctima declara previo a la relación sexual que solo la acepta con condón, la penetración sin protección puede ser punible como agresión sexual”.

Un estudio hecho por la abogada Alexandra Brodsky, en 2017, que fue publicado en el Columbia Journal of Gender and Law, señaló que en algunas entrevistas con personas que han experimentado el retiro del preservativo, señalaron que esa práctica no consensual es común entre las personas jóvenes y que son sexualmente activas.

También advirtió que esta práctica se “expone a las víctimas a riesgos físicos de embaraos no deseados y enfermedades de transmisión sexual”, así mismo señaló que “muchas lo experimentan como una grave violación a su dignidad”.

La noticia de considerar como una agresión sexual quitarse el condón “a escondidas” causó polémica internacionalmente y se prevé que se de la fecha del juicio al hombre que fue absuelto en noviembre de 2020.

