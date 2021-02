Consejos sobre sexo que toda mujer de 55 años debió recibir hace años

El sexo puede ser complicado a cualquier edad, pero las diferencias entre como las jóvenes son criadas ahora y como lo fueron las mujeres de 55 de años provocó que ciertos "errores" se comentan con frecuencia.

Para fortuna de muchas mujeres, las redes sociales han permitido que haya mayor comunicación entre nosotras, por lo que ciertos consejos esenciales finalmente han llegado a la vida de miles de internautas.

Por ello, en La Verdad Noticias te presentamos aquellos consejos que las mujeres de 55 años desearían haber recibido hace años sobre el sexo y que han descubierto gracias las redes sociales.

Los consejos sexuales que toda mujer de 55 años debes conocer

No intentes imitar lo que ves en pornografía

"Eventualmente descubrirás exactamente qué hacer y que no hay nada antinatural en el sexo. Simplemente no trates de actuar como una estrella porno porque eso estropeará todo. ¡Disfruta el momento! Será agradable y se sentirá genial".

Di lo que quieras decir (o lo que no)

"El sexo se trata de dar y recibir placer, así que si no te estás divirtiendo, ¡habla! Si quieres probar algo nuevo, ¡dilo! No te avergüences de tener una mala experiencia".

Masturbación lo es todo, incluso durante el sexo

"Masturbarte mucho. Especialmente durante la penetración!".

No te avergüences de tu cuerpo y vello

"Si tienes un poco de cabello extra, o un poco menos de cabello, no es un problema. No necesitas sentirte avergonzado de tu cuerpo. Es perfecto tal como es. Si hubiera escuchado eso antes, me habría ahorrado tanto trauma".

Un buen sexo es mejor que muchos promedios

"¡La calidad es mucho mejor que la cantidad!".

Cada pareja tiene posiciones con que disfrutan al máximo

"Cada pareja tiene esa gran posición que es la que mejor se adapta a ellos, ¡pero solo la encontrarás si practicas!".

Necesitas sentir placer también

"¡Es bueno complacer a tu pareja, pero no descuides tu propio placer! Recibir es tan importante como dar. El sexo debe ser bueno para todos los involucrados".

Conocer tu propio cuerpo marca la diferencia

"Si no conoces tu propio cuerpo, no hay forma de que puedas esperar que alguien más se familiarice con él, ¡así que descúbrelo!".

No te asustes con el sexo oral

"No te asustes con el sexo oral. Claro, es bueno conseguirlo, pero también es bueno darlo".

¡Toma el control de la situación!

"¡Tú estás a cargo! Esta es tu casa. No dejes entrar a visitantes que desgasten su acogida, ni a nadie que se mude y se sienta como en casa, poniendo los pies en tu mesa de café".

El sexo no es solo penetración

"Hay más en el sexo que solo la penetración. Algunas mujeres dicen que la mejor parte son los juegos previos".

Cuidado con los dientes durante el sexo oral

"Uno de los secretos de una "chupada" exitosa: abre la boca sin mostrar los dientes".

Haz ejercicios de vagina

"Practica haciendo pompoir, ¡cambiará tu vida!". Descubre más al respecto aquí.

No lo fuerces si no estás de humor

"No tiene sentido forzarlo. A veces tu pareja será hermosa y sexy, pero si no estás de humor, simplemente no va a funcionar. Guárdalo para otro momento (u otra pareja)".

Siempre usa un condón

"Puedes ver una cara bonita, pero no siempre puedes ver una Enfermedades de Transmisión sexual (ETS). Siempre debes usar condón".

No debes a nadie una vida sexual satisfactoria

"Como mujer, me hubiera gustado haber sabido antes de la libertad sexual. De acostarme con quien quiera y tantas veces como quiera, y sin el tabú de 'él tiene que ser mi novio'. Esa actitud me impidió ¡Tener tantas experiencias increíbles! Ojalá alguien me hubiera dicho que no le debo una vida sexual satisfactoria a nadie".

