Consecuencias del COVID-19 en niños son investigadas por médico de Venezuela.

Alberto Paniz Mandolfi, un médico originario de Venezuela que radica en Estados Unidos desde el 2019, se dedica a investigar actualmente por qué el coronavirus, que ataca en menor medida a los niños, enferma mucho a un pequeño grupo de ellos. Además, cuando el COVID-19 afecta a los menores de edad, casi siempre lo hace en negros o latinos.

El médico Paniz Mondolfi, de 43 años de edad, nació en Venezuela pero pasó mucho tiempo en su infancia en Kenia, donde su padre era embajador, y fue allí donde surgió su fascinación por el universo microbiano. Actualmente, es profesor asistente de patología y medicina molecular y celular en la Facultad Icahn de Medicina del hospital Mount Sinai.

Durante su carrera en Venezuela, el médico trabajó con el científico Jacinto Convit, pionero en la investigación de la lepra. Para 2018, Alberto Paniz y su equipo estuvieron entre los primeros en Venezuela en identificar el virus Madariaga, un patógeno transmitido por mosquitos que puede causar infecciones cerebrales mortales.

Mondolfi contó al New York Times que cuando laboró en Venezuela tuvo que vivir experiencias muy duras, y descubrió casos médicos fascinantes. Cuando llegó el zika, el país ya atravesaba una crisis económica y política, por lo que tuvo que atender a 400 pacientes diarios con un presupuesto en extremo reducido.

El médico dijo que era emocionalmente desgastantes ver a esos bebes estallar en convulsiones y no ser capaz de brindarles tratamiento. “Ningún padre merece vivir una situación como esa”, señaló

Paniz Mondolfi, que a duras penas podía mantener a su familia, para operar su laboratorio tuvo que contrabandear los materiales que usaba. No obstante, junto a sus estudiantes logró publicar más de una decena de artículos durante el brote, entre ellos el primero que describió la transmisión del zika a través de la leche materna.

Derivado de aquella investigación el médico se vio en la necesidad de salir de Venezuela. El régimen de Maduro tomó el descubrimiento como un llamado de atención sobre las dificultadas que tiene su país con el resurgimiento de las infecciones endémicas, y lo interpretaron como parte de una conspiración.

“O me iban a matar o me iban a meter en la cárcel”, dijo el médico. Sin embargo, su experiencia en Venezuela le sirvió para poner particular atención en los efectos del COVID-19 en los niños, una vez que la pandemia llegó a Nueva York.

A pesar de que el COVID-19 y el dengue son muy diferentes en aspectos varios, Paniz Mondolfi descubrió ciertas similitudes. Ambos virus se dirigen a las células endoteliales, que recubren los vasos sanguíneos, por lo que el médico se preguntó si el coronavirus podría desarrollar también la enfermedad de Kawasaki.

Alberto Paniz comenzó a tratar a una pequeña cantidad de niños severamente enfermos, la mayoría de los cuales se habían infectado con COVID-19 en las semanas previas. Por su parte, la afección recibió el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico en niños que generan dolor abdominal intenso, fiebre alta, vómitos, diarrea y, a veces, erupciones cutáneas u ojos inyectados en sangre.

El día 3 de septiembre de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían recibido informes de 792 casos de MIS-C en los Estados Unidos y 16 muertes. De esos casos, más de 70% han sido negros o latinos.

De igual manera, un estudio reveló que la tasa de hospitalización de niños negros con COVID-19 es cinco veces mayor que la de niños blancos, y la tasa de niños latinos es ocho veces mayor. El médico venezolano se preguntó: ¿Podría existir algo que haga que estos niños corran un mayor riesgo de desarrollar MIS-C cuando contraigan el virus?

Por ello, Mondolfi sospecha que el problema es multifacético y otros investigadores están de acuerdo con esa hipótesis. Así como tampoco descarta la posibilidad de que esa susceptibilidad tenga un componente genético. Paniz-Mondolfil y su equipo están diseñando estudios genéticos para determinar si esto es lo que ocurre con el MIS-C.

El médico dijo que espera que, al identificar los factores de riesgo, los médicos puedan prevenir el MIS-C, o al menos lograr que sea más tratable. Posteriormente, los doctores podrían monitorear de cerca a los niños de alto riesgo para brindarles la atención médica pertinente.

