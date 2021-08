De nueva cuenta las consecuencias de la guerra de Afganistán es que el país volvió a terminar en manos de los talibanes. Para el presidente estadounidense, Joe Biden, su decisión de retirar las tropas de ese país es justificada y culpó a los líderes afganos por no haber resistido el avance talibán las pasadas semanas.

Señaló que los líderes políticos de Afganistán cedieron y abandonaron el país. "Las tropas estadounidenses no pueden y no deben combatir y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a librar por sí mismas”, agregó.

En tanto, para muchos observadores es un enigma cómo el ejército afgano, que fue entrenado y equipado por Estados Unidos durante dos décadas tras la guerra de Afganistán, pudo rendirse tan rápidamente a la milicia talibán. Máxime teniendo en cuenta que esta tiene aproximadamente 80 mil combatientes, mientras que el ejército del gobierno contaba con más de 300 mil soldados.

¿Cuándo empezó la guerra en Afganistán?

Talibanes recuperan Kabul tras derrotar tropas locales

La guerra de Afganistán fue un conflicto bélico librado en ese país, iniciado con la invasión llevada a cabo por los Estados Unidos y sus aliados el 7 de octubre de 2001 y finalizado con la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021 a manos de los talibanes.

La guerra fue declarada por los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de desmantelar a la red terrorista Al Qaeda y volver a Afganistán un país seguro mediante la eliminación de los talibanes del poder.

¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la guerra de Afganistán 2001?

El atentado del 11 de septiembre impacto al mundo

Todo empezó en 1979, cuando la Unión Soviética, en plena guerra fría, invadió Afganistán para colocar en Kabul a un gobierno comunista afín. Para contrarrestar a su rival, Estados Unidos ayudó y armó a los talibanes.

Los talibanes – que significa 'los estudiantes' en pastún – tomaron el control de Afganistán en 1996 después de capturar Kabul en la guerra civil afgana.

Afganistán se convirtió para los soviéticos en su particular Vietnam, sin embargo, la invasión de Afganistán ocurrió después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en territorio estadounidense y fue apoyada por aliados cercanos de Estados Unidos que habían comenzado oficialmente la Guerra contra el Terrorismo.

¿Qué consecuencia trajo la invasión de las URSS a Afganistán?

Los soviéticos combatieron en Afganistán durante 10 años

Los soviéticos combatieron en Afganistán durante 10 años y no lograron la victoria militar. Invadieron el país en 1979 para apoyar a un gobierno comunista afgano que entró en combate con guerrilleros musulmanes. Los guerrilleros afganos le pusieron una férrea resistencia al ejército Soviético.

La intervención soviética en Afganistán fue la primera fase del largo conflicto que ha vivido el país en los últimos cuarenta años.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la invasión soviética fue el caldo de cultivo para el surgimiento del Talibán. La salida de las tropas invasoras devino en un caótico conflicto interno entre los muyahidines

Ahora conoce las consecuencias de la guerra de Afganistán desde sus inicios, y aún falta ver cómo se escribe la nueva historia.

