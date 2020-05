Conoce qué es ORM y por qué es la estrategia para ganarle a la crisis post-coronavirus

El coronavirus ocupa desde hace meses la mayor parte de nuestro tiempo, análisis, preocupaciones y discusiones. Hoy nos tomamos un momento, para comenzar a pensar en otras cuestiones, mientras nos preparamos para el post-coronavirus.

Porque ya sea que una vacuna lo doblegue, o bien conviva por el momento con nosotros, es de suma importancia continuar con nuestros proyectos profesionales y empresariales, y seguir avanzando en ellos.

Centrándonos en la comunicación, entrevistamos a Ivana Nazareno, especialista en la materia, quien además ha realizado numerosas capacitaciones y disertaciones en América Latina, además que ha dictado el posgrado de Marketing Digital en la Universidad Benito Juarez G. de nuestro país, en conjunto con la multinacional Web.com

Ivana, comunicadora millennial, dirige además la Agencia SEO y ORM Empirika, que cuenta con clientes en todo el mundo. Su lema es que la práctica y la experiencia superan la teoría, y gracias a ello ha conseguido trabajar para grandes empresas y artistas.

¿Qué es ORM, y cuál su importancia en la actualidad?

ORM es una sigla del idioma inglés que significa Online Reputation Management o gestión de la reputación de una marca. En términos generales se puede decir que la ORM es una parte importante de las acciones de marketing digital de una empresa, pero en realidad es mucho más abarcativo y amplio el concepto, resultando muy útil para acciones de SEO (Posicionamiento Web) concretas y favoreciendo una relación directa con el consumidor.

La tendencia ya instaurada de un diálogo fluido con las audiencias en entornos amigables e intuitivos ( UX, usabilidad) que favorezcan la relación marca - cliente se verá cada vez con más fuerza con la llegada de la normalidad post coronavirus.

Si de algo tienen que estar seguras las empresas que luego de la crisis de la Covid-19 sólo aquellas marcas que puedan adaptarse y entender las necesidades de los clientes saldrán exitosas de manera más rápida.

Justamente en este punto es cuando una buena estrategia ORM brinda los elementos necesarios para lograr las metas.

¿En qué consiste la llamada “nueva normalidad” ?

Independientemente del rubro, una crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo obligará a las personas a replantearse prioridades y cambiar hábitos y comportamientos.

La nueva normalidad se extenderá hasta que haya una vacuna segura (se estima que entre la elaboración y distribución de la misma se puede tardar entre 1 y 2 años) por lo tanto las marcas y empresas deberán comenzar sus acciones cuanto antes para comenzar a vislumbrar resultados optimistas.

¿Qué aspectos incluye una estrategia ORM?

En esta pseudo realidad que el mundo entero está viviendo de distanciamiento social,

una estrategia ORM lo primero que hará es monitorear toda la actividad online de una marca dada y conforme el análisis y procederá a un plan de acción que incluirá determinados pasos como :

Diagnóstico de posicionamiento y situación en Google Diagnóstico de reputación en redes sociales Optimización en motores de búsqueda Posicionamiento y presencia en medios de comunicación. Plan en RRSS Seguimiento de reseñas y opiniones de los consumidores

¿Qué ejemplo concreto nos puedes dar?

Un ejemplo simple de actitudes que pasan a diario se da cuando un consumidor mira una publicidad en redes sociales o Google de un producto que le interese, y acto seguido entra en algún grupo de Facebook , Reddit o Twitter y pregunta acerca del producto y la empresa.

La respuesta que da el público sobre una empresa en internet - y así queda indexado en Google para siempre - es ORM. Adicionalmente, si yo observo una publicidad en Facebook o en Instagram que tiene comentarios en dónde la gente de queja del plazo de entrega o la calidad del producto, deja de interesarme inmediatamente esa marca.

Cuando se elige un hotel pasa muy similar, las reseñas de TripAdvisor o Google son un factor clave para la toma de decisión de los usuarios.

Por otro lado, si leo una nota en un medio de comunicación o blog sobre una marca que transmite valores de igualdad, humanidad y calidad seguramente iré a su web a ver de qué se trata. Todo eso es ORM.

¿Entonces, se puede decir que la ORM para quien tiene un negocio físico es tan importante y beneficioso como para un artista o una marca digital?

¡Claro! Así es.

Un empresario que tiene negocio físico y aún no está aprovechando las posibilidades que otorga tener presencia online está perdiendo mucho dinero. Hoy en día toda empresa debe tener una sólida presencia en internet y trabajarla de forma profesional y confiable.

Al respecto de este último punto, por ponerlo de un modo sencillo todos pueden cantar pero no todos podemos hacerlo como Lady Gaga.

En los negocios ocurre lo mismo, para hacer buen SEO, y una buena gestión de reputación de marca hay que contratar a los mejores porque caso contrario estaremos tirando dinero mal invertido a la basura.

Uno de los grandes errores de muchos emprendedores y empresarios es querer “gastar poco dinero“ y obtener grandes resultados. Eso sencillamente no existe. Toda acción de marketing y posicionamiento web es una inversión y una posibilidad que un proyecto crezca.

He tenido muchos artistas de música, YouTubers o influencers que quieren llegar a los medios y no saben cómo hacerlo, pero lo peor es que no saben para qué hacerlo.

No es cuestión sólo de figurar en tal medio de comunicación sino tener una estrategia detrás que permita que ese profesional se consolide.

Retomando la pregunta, es beneficioso para cualquier profesional o empresa realizar SEO sobre su sitio web, contar con notas de prensa positivas en medios de comunicación y llevar adelante una correcta gestión de la reputación en redes sociales.

¿Es posible modificar el parecer del “inconsciente colectivo” acerca de la imagen de una marca?

Sí, pero no todos pueden hacerlo porque muchos dueños o gerentes de marketing están sesgados por sus propios pensamientos erróneos y son incapaces de ponerse en los zapatos de su público.

He hablado con muchos dueños de marcas importantes que parecía que vivían en una realidad diferente que sus empleados y sus consumidores.

Entonces la respuesta correcta es que se puede cambiar la percepción de una marca, siempre y cuando se tomen las acciones correctas para ello y haya un esfuerzo mancomunado en todo los sectores de la empresa. Cabe destacar de todas maneras que si la empresa no disponer de buenos productos, o bien cuenta con una mala atención al cliente, cualquier acción de comunicación será insuficiente.

Respecto a cambios positivos de percepción, ha pasado con Facebook recientemente en el escándalo de Cambridge Analytica. Este evento hizo tambalear la presencia online de la empresa de Mark Zuckerberg, y le han llovido críticas de todos los rincones del mundo, pero lo han sobrellevado bien.

Por otro lado, durante la pandemia, Tik Tok está llevándose todas las miradas y relegando a Instagram del foco de la atención, y allí la compañía tendrá un nuevo desafío de reputación de marca.

El trabajo es constante, y no todas las empresas tienen la espalda económica de Facebook por lo que caer en errores de reputación lo pueden llevar a la quiebra.



Boeing fue un caso también muy resonado cuando dos accidentes de su nuevo modelo de 737 Max dejaron un saldo de más de 400 muertos por un problema técnico. Aún así la empresa puede revertirlo. Cómo dije antes el problema es cuando los gerentes o dueños no se dan cuenta lo que su público les está solicitando.

¿Cuál es el error más común de los empresarios en la gestión de su propia marca?

La mala comunicación interna y externa.

Lo estamos viendo en la pandemia de coronavirus. Hay en el mundo una carencia de líderes globales capaces de dar información certera y precisa.

Yendo a nivel empresas, Apple por ejemplo es una compañía que entendió perfectamente lo que el consumidor pretende. Amazon lo mismo.

El consumidor es inteligente, está informado , es crítico y espera que las marcas respondan a esos atributos. Subestimar al consumidor es otro error garrafal que cometen las empresas. Muy similar a los políticos que subestiman a su pueblo.

¿Qué valores cree necesario transmitir en la actualidad, en medio de la crisis que estamos viviendo?

Responsabilidad Social es uno de los valores que más deben aumentar las empresas.

Si algo hemos aprendido de esta crisis es que necesitamos del otro para salir adelante.

Es un esfuerzo grupal y no individual lo que se requiere para lograr objetivos, y las marcas deberán estar a tono con valores más humanitarios, ecológicos y medio ambientales.

Lo mismo ocurre con la igualdad de género y sexualidad, ya que si bien la generación boomers se ha caracterizado por tener valores más cerrados, hoy en día los millennials y centennials hemos venido para poner eso en jaque y plantear una reestructuración empresarial con valores más humanos e igualitarios.

¿Qué empresas crees que pueden salir fortalecidas por el coronavirus y cuáles no?

Es muy relativo ya que por ejemplo el rubro turístico y aéreo comercial ha sufrido las peores consecuencias de la pandemia. En el corto plazo las grandes agencias de turismo, hoteles y aerolíneas quizás verán apuntar al turismo nacional para comenzar a reactivarse mientras que otros rubros como el alimenticio, el tecnológico o las fintech se están expandiendo pese a la pandemia.

Siempre que hay crisis se presentan oportunidades y lo más importante, independientemente del rubro es cazar esas oportunidades y aprovecharlas.

La educación seguramente cambiará y las clases online quedarán implementadas , no al 100% como ahora pero sí para clases de apoyo , cursos o incluso eventos que antes eran en grandes salones con miles de personas.

El teletrabajo es similar, más allá del ahorro de costes para las empresas los entornos laborales intentarán esta metodología de trabajo más seriamente y en unos años será naturalizado totalmente.

Pero repito las crisis son oportunidades encubiertas, quizás no igual que antes pero sí para apostar por proyectos futuros o reformulaciones dentro de una marca.

¿Es tan gris el factor económico como se ve?

El parate mundial que se está viviendo por la pandemia no tiene precedentes, ni siquiera en tiempos de guerras ni en la crisis económica del 2008.

La contracción del PBI en cada país será severa y sobre todo en economías fluctuantes y poco sólidas como en América Latina. Si bien es incierto cómo evolucionará todo y sería hacer futurología vaticinar el mundo post coronavirus lo cierto es que como dije antes para algunos será gris mientras que para otra empresas o profesionales será una verdadera posibilidad de materializar sus proyectos. Y una comunicación online efectiva será una herramienta vital para ello.

Volviendo a ORM , ¿las personas también pueden realizar un proyecto de ORM? Cuál es el beneficio?

¡Por supuesto! Desde actores, cantantes, profesionales independientes como contadores o abogados hasta programadores o realizadores audiovisuales y fotógrafos todas las personas piden crecer en sus negocios gracias a una estrategia de gestión de reputación online efectiva.

Las marcas, ya sean grandes corporales o pequeñas empresas, podrán maximizar los resultados y expandirse.

