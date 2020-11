Conoce los 10 mejores juegos de PlayStation 4 de 2020

A pesar de que el año 2020 fue difícil tanto para los desarrolladores como para los fanáticos, muchos juegos increíbles aún lo lograron independientemente de las limitaciones de la industria.

De hecho, es muy probable que el distanciamiento social haya inspirado a más personas a invertir en nuevos juegos o en una nueva consola.

En especial, PlayStation 4 ha visto aparecer bastantes títulos geniales este año, lo que lo convierte en un año relativamente fuerte incluso con el inminente lanzamiento de PlayStation 5.

Entre los juegos que salieron este año para PlayStation 4, estos son los títulos más fuertes a lo largo con sus respectivas puntuaciones en Metacritic.

El puesto 10 se encuentra F1 2020 - 86

Los juegos de carreras son un arte en sí mismos, los controles deben sentirse fluidos y fáciles de usar para que la experiencia sea auténtica, y esto definitivamente se logra en F1 2020.

Si te apasionan las carreras y los autos, este es un título tan popular como el La FIFA más nueva sería para un amante del fútbol.

El juego presenta a los pilotos reales y los equipos reales incluidos en la F1 del mundo real, y lo que es mejor, hay un práctico modo de pantalla dividida que permite a los jugadores competir contra sus amigos.

F1 2020 tiene un total de 22 pistas diferentes, y para una simulación de carreras es bastante realista.

9. Spelunky 2 - 86

Para un juego de plataformas en 2D impresionante, vibrante y desafiante, no busques más que Spelunky 2. La secuela del Spelunky original lleva a los personajes al espacio exterior, donde deberán aventurarse para descubrir un tesoro y buscar a los miembros de su familia.

Spelunky 2 no es solo un simple juego de plataformas, sino que combina todo tipo de elementos diferentes en su experiencia de acción y aventura. Usando el entorno a tu favor, puedes derrotar enemigos, acceder a nuevas áreas y resolver acertijos.

Lo mejor de todo es que el juego se ve increíble para un juego de plataformas en 2D y funciona sin problemas.

8. DOOM Eterno - 87

Si la combinación de ciencia ficción, acción, demonios y elementos del juego FPS ridículamente poderosos suena como tu cóctel preferido, DOOM Eternal podría ser tu mejor opción. Este juego realmente empodera al jugador de una manera que uno no esperaría, colocándolo en la piel de un épico asesino de demonios.

Con la tarea de salvar el mundo, tu única misión es luchar contra los demonios que amenazan con acabar con la humanidad, mientras te conviertes en un héroe épico en el proceso. No más miedo patético ante los terroríficos monstruos de terror de supervivencia, porque en DOOM los demonios se acobardan ante ti.

7. Remake de Final Fantasy VII - 87

La franquicia de Final Fantasy ha sido una parte primordial de la cultura pop durante siglos. En particular, Final Fantasy VII a menudo aparece como un favorito de los fanáticos debido a su historia conmovedora y sus personajes increíbles y memorables. Su remake definitivamente estuvo a la altura de su legado, y más.

Final Fantasy VII Remake te devuelve a la historia original de Cloud, Tifa y el resto del que te enamoraste, con magníficos gráficos mejorados y una experiencia de combate fluida. Realmente rinde homenaje con éxito a sus raíces, algo que es tan difícil de lograr sin matar ese factor de nostalgia.

6. Kentucky Route Zero

Los grandes juegos no necesariamente tienen que ser de primer nivel cuando se trata de gráficos y jugabilidad innovadora. A veces, todo lo que se necesita para hacer un título exitoso es introducir cosas sencillas de manera convincente, y Kentucky Route Zero: TV Edition lo demuestra con facilidad.

Caracterizada por un estilo artístico único fiel al estilo de Annapurna Interactive, esta aventura de apuntar y hacer clic se preocupa más por contar una gran historia que por hacerte poner a prueba tus habilidades. Independientemente, su aventura similar a la vida real te absorbe y despierta emociones, como si fuera típico de los juegos independientes exitosos.

5. Pistol Whip - 88

Pistol Whip logró entretener a sus jugadores

Los juegos de realidad virtual tienden a ser un poco un éxito o un desastre, pero Pistol Whip logró entretener a sus jugadores con lo absolutamente ridículo y entretenido que es. El mundo en sí es un lío colorido de objetivos que deben ser derribados, pero todo el juego se trata más de la experiencia que de las imágenes.

Es el juego perfecto para probar tus habilidades de FPS además de usar un controlador o incluso un teclado y un mouse. Este juego en realidad te convierte en una especie de héroe de disparos, algo que generalmente solo experimentamos a través de personajes poderosos desde una perspectiva en tercera persona.

4 Dreams - 89

Los juegos creativos son difíciles de hacer debido a lo dura que es la competencia por el mercado, pero Dreams está haciendo un buen trabajo hasta ahora. De los creadores de LittleBigPlanet, uno puede esperar pura alegría y asombro en este innovador juego sandbox que pone énfasis en la creatividad.

Los jugadores pueden crear sus propios juegos en Dreams o jugar a los creados por otros jugadores. Crea con éxito un sentido de comunidad, al tiempo que lo alienta a crear los tipos de escenarios y desafíos que más le gustaría experimentar.

3 Pro Skate de Tony Hawk

Vivir en una era de remakes es controvertido. No todos son igualmente buenos, pero el Pro Skate 1 + 2 de Tony Hawk cumple y da en el clavo. Este juego de combinación es fantástico porque hay mucho contenido, recopilado de los dos primeros juegos y actualizado a los estándares actuales.

El factor nostalgia se conserva a la perfección con los controles antiguos, pero con lo divertido y casual que se siente el juego, incluso los recién llegados al género disfrutarán de esta explosión del pasado. No es de extrañar que haya llegado tan alto en Metacritic con su capacidad para mantener a los jugadores interesados a través del modo de creación de mapas y la creación y personalización de personajes.

2. El último de nosotros Parte II - 93

The Last of Us es uno de los juegos más importantes de la última década y conmovió hasta las lágrimas a los más duros con su desgarradora historia de Joel y Ellie a través de un mundo plagado de infectados. No hace falta decir que los desarrolladores tenían el desafío de superar su logro con una secuela.

The Last of Us Part II recibió un grado de controversia sobre su final y algunos aspectos de la historia en sí. Dicho esto, aún proporcionó una jugabilidad increíble y esa marcada narración profunda que dejó una marca duradera en sus fanáticos. Es probable que se gane el estatus de juego del año con facilidad.

1 Persona 5 Royal - 95

Su quinta entrega se encuentra, sin duda, entre los mejores títulos de este año

La franquicia Persona ha estado a la par con Final Fantasy en cuanto a la huella que ha dejado en la cultura pop, y por una buena razón. Su quinta entrega se encuentra, sin duda, entre los mejores títulos de este año, introduciendo importantes mejoras gráficas manteniendo su estilo característico de cómic.

Los personajes de Persona 5 pueden parecer estudiantes regulares de secundaria, pero cada uno tiene una personalidad que les permite eliminar la corrupción de los corazones de quienes los rodean. Persona 5, un juego de aventuras e historia muy envolvente y divertido con fuertes elementos de rol, Persona 5 no defrauda.