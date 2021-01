Conoce la película LGBT más taquillera de Taiwán en 'streaming'

Es justo después de ese acontecimiento histórico de la isla asiática en que el cineasta Kuang-Hui Liu ambientó su película con temática LGBT: Your Name Engraved Herein (Llevo tu nombre grabado), que se ha convertido en la más taquillera de la historia de Taiwán y que ahora se encuentra disponible en la plataforma Netflix.

De acuerdo a los especialistas del cine, la historia de la cinta de 118 minutos se centra en dos jóvenes, A-han (Edward Chen) y Wang Bo-de alias Birdy (Tseng Ching-hua), cuyos sentimientos del uno por el otro van más allá de la amistad.

Taiwán y su nueva renovación del cine

El personaje Birdy tiene relación con el que da vida Matthew Modine en la película homónima de Alan Parker. A-han es hijo de un padre muy tradicional; un estudiante de artes liberales, que toca en la banda del colegio y es uno de los más populares.

Por su parte, Birdy es apasionado por el cine; llegará al mismo colegio de A-han, pero dada su ambigüedad sexual será el centro del bullying, aunque por su carácter no deja que los comentarios de sus compañeros lo afecten. La llegada de Birdy a la misma institución en que se encuentra A-han hará que este último se sienta atraído por su nuevo compañero.

Asimismo, con la abolición de la Ley Marcial en el colegio se permitió el ingreso de estudiantes mujeres, pero igual con ciertas restricciones: contacto físico, noviazgos y declaraciones de amor.

De acuerdo a La Verdad Noticias la cinta “también nos ubica, muchas veces de modo brutal y vertiginoso, y otras con tintes de melodrama más sofisticado, en una realidad insoslayable: todo lo que implicaba ser gay en ese escenario y cómo la homofobia se ponía de manifiesto con una violencia que el film pone en primer plano”.