Conoce la historia de Milena; chica trans que decidió volver a ser chico

Para Emilio, la llegada del 2016 le trajo muchos cambios a su vida, quien entonces tenía 18 años y había aceptado que tras varios años tratando de descubrir quién era, finalmente se dio cuenta que era una chica trans a quien decidió darle un nuevo nombre, esta vez como Milena.

A partir de entonces, ella comenzó con el proceso de transición de género con más de una cirugía; sin embargo, en este 2022 su vida está llena de retos, luego de volver a ser un chico.

Emilio es originario de Mar del Plata, Argentina, donde vivió una infancia jugando con muñecas para las niñas, y la pelota para los niños; conforme fue creciendo descubrió más sobre su sexualidad y aunque primero salió del clóset como una persona bisexal, más tarde lo cambió a gay y así hasta llegar a encontrar a Milena.

¿Cómo fue el cambio de género de Emilio?

Emilio destaca sobre este proceso, conocido como destransición, tuvo que retirarse las siliconas de su pecho, además de otros procedimientos que se había realizado en su transición a mujer como engrosamiento de labios e incluso un proceso legal para reasignar su género, algo que nuevamente está en proceso de cambio para volver a recibir una "M" de masculino, según detalló a Infobae.

"Un chico de la escuela me contó lo que era ser bisexual así que a los 14 me declaré bisexual ante mi familia. Fue un quilombo, una revolución, yo era la primera persona homosexual en la familia", explicó.

"Después, casi a los 17, directamente dije ‘basta’. Ya está, ya lo intenté, no me gustan las chicas, yo soy gay”, agregó.

En esos mismos años, con tan sólo 15 años, Emilio comenzó a vestirse “de travesti” y más tarde inició como drag queen. Milena empezó siendo un personaje pero enseguida encontró un empoderamiento que no había sentido nunca antes.

"Me sentía fuerte, poderosa, yo no me quería tanto como varón pero cuando me transformaba en Milena me amaba"; sin embargo, pronto se dio cuenta que no quería dejar de ser una mujer, le dijo a todos que era una chica trans y comenzó con el proceso de transición sin el apoyo familiar.

"Fue duro, pero lo hice, lo di todo. Tener tetas, por ejemplo, era lo que siempre había soñado", dijo. Además de esta cirugía, también se rellenó los labios con ácido hialurónico, presumía extensiones en el cabello y ocultaba sus genitales masculinos con trucadoras apretadas.

¿Qué pasó, por qué volvió a ser hombre?

Después de 5 años de ser una chica trans, decidió volver a ser un hombre.

Pero luego de cinco años disfrutando su vida como una chica trans, inició con el proceso de destransición por muchas razones que comenzaban a incomodarle, entre las que destacó:

"Extraño ser un chico. Extraño tirarme de cabeza al mar y que no se me salga una teta para acá, se me salga un huevo para allá, todos los pelos en la cara, ahogada. Ser trans es complicado".

“Es que Milena era mi proyecto de vida, mi sueño. Yo había alcanzado un nivel muy alto en mi transición, me sentía hermosa, pero esa hermosura tenía un costo. En la feminidad todo duele: la ropa, los tacos. Y yo venía de ser un varón en patas, en cuero y en short de fútbol”, destacó.

"Lloré mucho porque lo di todo pero no fue suficiente: nunca me dejaban de tratar mal, nunca me dejaban de tratar como varón cuando entraba a un negocio".

Expresó que uno de sus mayores miedos al volver a ser un chico era que lo llamaran "loco" o que lo cuestionaran por ir y venir entre los géneros. A pesar de ello, indicó que "si en un momento me sentí más mujer que varón y decidí hacer la transición está perfecto. En definitiva es mi cuerpo y es mi decisión".

