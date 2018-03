La figura del Papa, cabeza de la Iglesia Católica en todo el mundo, existe desde hace miles de años siendo Pedro, el apóstol más importante de Jesus, el primero, aunque el papado como tal recién tuvo una organización en el siglo XI. Para ser Papa hay que cumplir una serie de requisitos, y solo varones pueden llegar al puesto, aunque se dice que existió una Papa mujer llamada Juana y que logró burlar a una institución compuesta en ese entonces por los más poderosos de los diferentes reinos.

¡Vamos a conocer su historia!

LA PAPISA JUANA

LA MUJER QUE LLEGÓ A SER PAPA: ¿VERDAD O INVENTO?

¿Crees que existió Juana, la Papa mujer?

Te puede interesar

No se sabe con exactitud sique existió, pero hay muchasque indican que así lo fue. Juana, que se hacía pasar por varón en su vida diaria,Para muchos, la, mientras que otros afirman que es una realidad en tiempos donde las mujeres no podían ocupar ningúny estaban relegadas a ser ciudadanas sin derechos. Juana, quien habría nacido en Alemania en las primeras décadas del siglo IX, vivió la conversión de su pueblo al catolicismo y para obtener una buena educación,Ya en el monasterio, Juana avanzó rápidamente en conocimientos y admiración por parte de sus superiores,. En el año 855 d. e. c., esta alemana que engañó a todosEn lo físico, las personas, hombres y mujeres, solían ser de estructura pequeña y la ropa religiosa era holgada, por lo que no podía notarse a primera vista el sexo de quien la usaba. No existía la costumbre decompletamente como hoy, sino que lo hacían por partes y en, lo mismo a la hora de hacer sus necesidades. Juana, si hacia bien su papel, podíaoficialmente en el siglo XVI, argumentando que las fechas y hechos no calzaban, pero ciertas iglesias protestantes reconocen queNunca sabremos con certeza si es queexistió o, es fruto de la imaginación y mezclas de hechos en tiempos donde los registros históricos no eran del todo exactos.