Conoce el vino color azul del que todos hablan: Vindigo.

La marca Vindigio logró reinventar una de las bebidas con más tradición y encanto en mundo, el vino, poniéndole a tan suculenta bebida un color azul de pitufo, convirtiéndose en algo que todos quieren probar.

Dicha marca logró introducir el vino color azul a Sete, una localidad francesa en donde locales y turistas están encantados con la exótica bebida.

A sólo algunas semanas de haber sido lanzado, en los restaurantes y bares de esta ciudad a orillas del Mediterráneo, se han bebido ya las primeras 2 mil botellas del chardonnay color turquesa.

Ahora Rene Le Bail, el empresario que promociona el vino de procedencia española, ha recibido un pedido de 600 mil botellas.

"Me recuerda a algo, no estoy seguro si es fruta pero me hace pensar en, no sé, quizás los dulces de mi infancia", dijo un cliente que lo probó.