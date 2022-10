Conoce el nuevo robot humanoide de creo Tesla y pronto saldrá a la venta

Tesla ha presentado hoy su robot humanoide Optimus en su AI Day 2022 y Elon Musk cree que Tesla puede llevarlo al mercado por "menos de $ 20,000".

Como era de esperar, el evento comenzó con la presentación de un prototipo funcional de su robot humanoide, un proyecto anunciado por primera vez en el día de la IA de Tesla en 2021.

Sorprenden con la aparición de Optimus

El robot que está diseñando Tesla se llama Optimus ��

Segun Elon Musk va a costar menos de 20k dolares (yo lo dudo)pic.twitter.com/8IviseHrww — Dhilan (@DhilanGap) October 1, 2022

Tesla comenzó presentando Bumble C, que es la primera versión del bot y se desarrolló con actuadores "semi estándar". Sirvió como banco de pruebas para el primer robot de Tesla desarrollado con piezas internas.

Mostraron algunos videos del robot realizando algunas tareas en un entorno controlado para demostrar cierto nivel de utilidad. El fabricante de automóviles incluso mostró al robot realizando una tarea en una estación de trabajo real en la fábrica de Fremont.

Pero después de Bumble C, Tesla trajo al escenario el robot Optimus de primera generación. La razón por la que Tesla no lideró con él y mostró un prototipo anterior y más tosco es que en realidad aún no podía hacer que el nuevo caminara.

El CEO de Tesla, Elon Musk, dijo que el nuevo robot debería poder caminar en las próximas semanas, pero quería mostrarlo hoy, ya que se parece más a la versión del robot que entrará en producción:

Musk señaló que esta versión estaba equipada con actuadores, paquete de baterías y electrónica de potencia diseñados por la empresa. Tesla reveló que tuvo el primer prototipo en febrero de 2022, lo que derivó en esta nueva versión que ahora supuestamente está por andar en los próximos días.

La empresa compartió algunas especificaciones de Optimus, incluido un paquete de baterías de 2.3 kWh, que según el fabricante de automóviles debería ser bueno para aproximadamente un día de trabajo.

