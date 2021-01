Conoce el gato "obsesionado" con las llamadas en Zoom

Quien se ha negado a ver un video de un gato a través de las redes sociales, sin duda todos los que se suben en la red son sensación. Esta es la historia de un precioso gato que ha llamado la atención de los usuarios de las redes sociales. Se trata de la mascota de la bloguera británica Abby Tomlinson, al que parece gustarle mucho las útiles llamadas por Zoom, ya que los ve de una manera fija como si supiera de una conversación.

Fue la propia Abby la que compartió el pasado viernes una fotografía de su mascota durante una videoconferencia. La joven compartió el pasado viernes en su cuenta de Twitter una foto que la muestra a ella durante una videoconferencia. "Mi gato se ha obsesionado con sentarse en mis llamadas de zoom y ahora ha perfeccionado el arte de mirar directamente a la cámara", escribió.

El gato ha llamado la atención en redes sociales

El efecto fue tan preciso, que rápidamente, el tuit se hizo viral, llegando casi al millón de 'me gusta' y lanzando al gato directamente al estrellato de las rede sociales. Pese a que el gato no tiene un nombre,muchos usuarios lo denominaron con nombres llamativos, solo es cuestión que la bloguera elija uno, en caso de que no lo tenga.

Además, entre los miles de comentarios, mucha gente compartió anécdotas de otros mininos o mascotas en general y de cómo estas hacen uso también de sus portátiles. Lo llamativo de este pequeño animal, es la manera en la que observa los mini componentes como un verdadero ser humano, además de que siempre sale con sus dueña Abby.

