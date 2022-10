Conoce el “Titanic africano”, su nombre era Le Joola

El barco Le Joola fue una embarcación africana llamada el ”Titanic africano” debido a su trágico accidente hace 20 años donde fallecieron más personas que el famoso Titanic.

La tragedia del barco senegalés ocurrió el 26 de septiembre del 2002 en Gambia donde volcó en el mar.

Se sabe gracias a un ingeniero Pat Willey quien investigó el caso, que las causas del hundimiento son misteriosas.

¿Cuántas víctimas fueron en total del Le Joola?

Lee Joola era un barco que estaba destinado a trasladar 536 pasajeros y 35 automóviles, por lo que se sospecha que el resto de los pasajeros que sobrepasaba la cantidad límite habían subido a la embarcación sin haber comprado un boleto.

Un ingeniero aeroespacial de nombre Pat Wiley investigó sobre el caso de Le Joola quien publicó un libro titulado “El hundimiento del MV Le Joola: El Titanic africano” donde relató toda la historia del hundimiento.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el barco tenía un límite de capacidad, por lo que Wiley asume que el gobierno que era el dueño de la embarcación, no tuvo el control de quienes ingresaban.

Las víctimas y sobrevivientes provenían de 12 países diferentes, pero más de 1000 eran de Senegal. Uno de los únicos sobrevivientes de un grupo de 35 que provenían del mismo lugar explicó que más personas subían al transporte

Su nombre es Lamine Coly, quien narró cómo se dio cuenta que la embarcación se estaba hundiendo.

“Nunca imaginé que un barco tan grande podía darse vuelta, pero cuando vi el agua, me di cuenta de que era real, el barco había volcado”.

Otras personas que hablaron sobre el accidente fueron algunos pescadores que trabajan cerca de donde se hundió el barco.

En el momento que fueron notificados sobre el incidente, dejaron de laborar por varios días para ayudar a los sobrevivientes. Incluso, un mes después seguían encontrando cadáveres en alta mar.

De las 1800 víctimas, que se estiman fueron más, solo 64 sobrevivieron, y entre los sobrevivientes, sólo se registra una mujer. Su nombre es Mariama Diouff quien se encontraba embarazada de 4 meses en el momento del accidente

Te puede interesar: Barco de migrantes del Líbano se hunde frente a Siria, 34 muertos

¿Cuáles son los tipos de barcos?

Los barcos se clasifican dependiendo su función

Sabemos que todos los barcos no son iguales, algunos son más grandes que otros y son creados con diferentes funciones dependiendo para que se usarán.

El primer tipo de barco son los portacontenedores son los más usados para el comercio y transporte internacional. El tamaño de este tipo de barcos es grande.

El segundo son los buques de carga general o también llamados buques multipropósito. Su función es el transporte de carga irregular, una de sus características son sus grúas que usan para realizar trabajos de carga.

El tercero son los buques Roll on Roll off que también son barcos de carga pero enfocados en transportes como coches y camiones. Los Roll on off poseen rampas y plataformas para subir casi cualquier tipo de automóvil. Los demás tipos de barcos se encuentran:

Buque Bulkcarrier

Busque frigorífico

Buque petrolero

Buque de cargas químicas

Buque de ganado

Buques para cargas Heavy lift

Siguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: