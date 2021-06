Conoce al hermano de Elon Musk, Kimbal Musk

Elon Musk no es hijo único, pero sí es el más conocido de su familia, así que seguro te parece curioso saber que tiene un hermano, y sí lo tiene, pero no es tan famoso, él tiene 48 años de edad y se llama Kimbal Musk, ¡conócelo más!

En La Verdad Noticias te hablaremos sobre el hermano de Elon Musk, Kimbal, quien es el menor de su familia, y se dedica a realizar labores filantrópicas, además, también es destacado en el ámbito profesional y empresarial, pero muchas veces es opacado por el CEO de Tesla, SpaceX y Starlink.

¿Qué hace el hermano de Elon Musk?

Kimbal Musk. Foto: 5280.com

El hermano de Elon Musk, Kimbal Musk, tiene una cadena de restaurantes llamada The Kitchen, la cual, tiene varias sucursales en Chicago y Colorado, y es que, puede que no lo sepas, pero este hijo menor de la familia también es un amante de la cocina, así que incluso ha sido chef en algunas ocasiones.

El objetivo del negocio de Kimbal es que todos sus suministros vengan de agricultores de los Estados Unidos y que, según el sitio web de la cadena:

“...la preparación de comida real a todos los precios.”

Aunque, The Kitchen, no es el único negocio del hermano menor de Elon, ya que también participa en Big Green como cofundador, donde se encarga de que se construyan aulas al aire libre en territorio estadounidense, y es una organización sin fines de lucro, pero eso no es todo, en Nueva York tiene una empresa de agricultura urbana llamada Square Roots.

Es importante mencionar que también es de Tesla uno de los más importantes y principales inversionistas, además, también en SpaceX tiene presencia, ya que es uno de los directores, pero eso no es todo tiene cerca de 500 millones de dólares como fortuna, así lo reveló la Celebrity Net Worth.

Kimbal Musk y el The Million Gardens Movement

Kimbal Musk. Foto: cnbc.com

El hermano de Elon Musk, Kimbal Musk dio pie The Million Gardens Movement durante la pandemia del COVID-19 que inició el año pasado, y se trata de un proyecto con el que busca crear un mudo saludable y feliz, esto mediante la jardinería, así es, quiere que la gente consuma más verduras y frutas que ellos mismo cultivan.

