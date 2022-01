Conoce a Meeps Kitten, el primer astronauta pansexual y "furri"

Cameron Bess, un streamer de Twitch que se define como pansexual, cumplió el sueño de toda su vida de ir al espacio, y convirtió su experiencia en un momento de representación único para la comunidad LGBTQ+.

La celebridad de Internet, también conocido como Meeps Kitten, se convirtió en el primer pansexual en el espacio después del viaje de 11 minutos que completó el sábado 11 de diciembre a bordo del vuelo Blue Origin NS19.

Meeps Kitten compartió un breve clip de su viaje al espacio a través de su cuenta de Twitter. De esta forma, se unió al pequeño grupo de astronautas LGBTQ+ conocidos que han viajado al espacio, en un universo de 600 astronautas.

Meeps Kitten viaja al espacio

Bess con una bandera pansexual antes de abordar el vuelo de Blue Origin.

Bess contó parte de su experiencia como viajero espacial mediante su cuenta de Twitch, donde detalló las razones que lo llevaron a hacerlo.

“Toda mi vida he querido hacer que las personas que sienten que no tienen un lugar se sientan bienvenidas. Antes de eso, me sentí seguro y listo. Hay como tres días de entrenamiento y un examen”, recordó.

“La razón por la que pueden hacer el entrenamiento en un período de tiempo tan corto hoy en día es porque, especialmente en una nave como el New Shepherd, que es en el que estaba volando, es que es completamente autónomo, por lo que no tienes que hacer nada, explicó.

Cameron se negó a revelar cuánto había costado su pasaje, pero detalló que son 11 minutos desde el lanzamiento hasta el aterrizaje y que solo son 3 minutos de gravedad cero.

Fiel a la comunidad “furrie”

Twitter.

Anteriormente, el streamer explicó que es parte de la comunidad “furrie”, o personas que se sienten atraídas por “animales antropomórficos”. Su alter ego, Meeps, es una figura felina de un metro ochenta de altura y es una versión exagerada de sí mismo.

Durante su viaje al espacio, Cameron Bess llevó consigo la bandera pansexual junto con una para para representar a la comunidad “furrie”. Lamentablemente no pudo llevar su traje completo de Meeps Kitten debido a las restricciones de espacio en la nave New Shepard.

