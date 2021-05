Conoce a Joe Biden a través de estos libros

Resulta interesante saber cómo ha sido la vida de un presidente de Estados Unidos, saber su ideología u otros aspectos de su vida personal; por suerte, en la actualidad existen varias publicaciones que nos aclaran estas dudas y podemos conocer a Joe Biden a través de estos libros.

Joseph Robinette Biden Jr., mejor conocido como Joe Biden, ha dedicado la mayor parte de su vida a la política estadounidense, siendo senador y vicepresidente de uno de los países más poderosos del mundo; actualmente se desempeña como el 46° presidente de Estados Unidos.

Joe Biden en libros

La vida de Joe Biden en Libros.

Evan Osnos publicó en octubre de 2020 su libro “Joe Biden. Una nueva era”, donde a partir de largas entrevistas con el nuevo presidente y con personas que le conocen bien, traza un retrato político y familiar del político demócrata.

En dicha publicación se recoge una de las frases que Biden dijo en el discurso que pronunció en la convención demócrata del 2008: “El fracaso es inevitable en algún momento de la vida, pero darse por vencido es imperdonable”.

Otro libro que habla sobre el presidente estadounidense es “Joe Biden: a life of trial and redemption” (Joe Biden: una vida de juicio y redención), de Jules Witcover, que recoge un diálogo con Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush, a quien Biden sustituyó el 20 de enero de 2009; un episodio en el que asoma otro perfil.

En “Barack and Joe: the making of an extraordinary partnership” (Barack y Joe: la fabricación de una asociación extraordinaria), su autor, Steven Levingston, escribe que Obama y Biden trabajaron con la complicidad propia de “un eficaz equipo de apoyo mutuo”.

Joe Biden escribió su propio libro

Promise me, dad; libro escrito por Joe Biden.

En 2017, Joe Biden presentó su propio libro titulado “Promise me, dad” (Prométeme, papá), en el que reflexiona sobre la muerte de su hijo Beau, víctima de un cáncer en el cerebro.

Biden aparece como “la figura más gótica de la política estadounidense”, según escribió Fintan O’Toole en The New York Review of Books.

“Está atormentado por la muerte (…) no solo por las tragedias privadas que ha sufrido su familia, sino por un sentimiento de pérdida más amplio y público”, destaca O’Toole. Un punto de vista muy diferente al de un crítico de Vanity Fair, que atribuyó a Biden una “alegría incontenible”.

Lo cierto es que la muerte de su primera esposa, Neilia, y de su hija Noemi en un accidente de coche ocurrido en 1972, a los pocos días de haber sido elegido senador por primera vez, y la pérdida de Beau han marcado su vida.

