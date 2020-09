Congreso de Perú ocupa 3 abogados constitucionalistas ante demanda competencial.

En Perú, el Congreso de la República contratará los servicios de tres abogados constitucionalistas ante la decisión del Gobierno de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, por la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, de acuerdo a lo anunciado el día de ayer por el vocero de Frente Amplio, Lenin Checco.

El congresista indicó en conversación con RPP Noticias que estos abogados serían los encargados de defender los intereses del fuero legislativo ante el máximo intérprete de la Constitución. Checco consideró que esta decisión se desprende de un desinterés por parte de la Junta de Portavoces de ahondar en la investigación de los audios del caso Richard Swing.

Lenin Checco señaló: “A priori en Junta de Portavoces estamos viendo que no hay interés de ahondar la investigación. No sé la verdad quién está asesorando en la Mesa Directiva, han contratado tres abogados, esperamos que realmente no sea para ahondar la crisis, sino para solucionar los problemas”.

Sin embargo, la Mesa Directiva del Congreso tomó la decisión de contratar a los abogados Domingo García Belaunde, Enrique Ghersi y Aníbal Quiroga. Decisión informada por la Junta de Portavoces en la sesión del último sábado.

Momentos previos, durante conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Manuel Merino, había pedido que Martín Vizcarra acuda al Parlamento a responder por las investigaciones. De igual manera, la ministra de Justicia, Ana Neyra, anunció que el Consejo de Ministros aprobó presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.

Neyra señaló que el objetivo es que sea el máximo intérprete de la constitución el que determine cómo debe interpretarse la casual de vacancia por incapacidad moral permanente que pretende imputarse de manera equivocada e inconstitucional.

Por su parte, el presidente del Congreso, Manuel Merino, se pronunció este sábado por la tarde luego de que deslizara que se comunicó con altos mandos de las Fuerzas Armadas buscando respaldo antes del proceso de vacancia por incapacidad moral contra el mandatario Martín Vizcarra.

