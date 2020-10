Conductora de carreras choca a 400 km por hora y milagrosamente sobrevive

Un brutal accidente automovilístico se registró durante la carrera de aceleración de Estados Unidos ‘NHRA Midwest Nationals’, donde una conductora literalmente burló a la muerte al sobrevivir al incidente de manera milagrosa.

Se trata de la talentosa piloto Leah Pruett, quien sobrevivió a un accidente de carreras a una velocidad de 400 kilómetros por hora, algo que es técnicamente imposible para cualquier otra persona, pero ella lo logró.

El espeluznante pero increíble momento quedó grabado en video y causó una gran impresión entre los internautas, pues al ver las imágenes, no se explican cómo es que sobrevivió, y no solo eso, sino que no tuvo ni un solo rasguño.

Piloto sobrevive a impresionante accidente de carreras

Conductora de carreras choca a 400 km por hora y milagrosamente sobrevive

Como mencionamos, Leah Pruett competía contra Tony Schumacher en una carrera de la NHRA Midwest Nationals, donde su automóvil conocido como dragster superó la impresionante marca de 410 kilómetros por hora.

En el video se ve como la increíble velocidad hizo que el vehículo se elevara levemente para partirse por la mitad y después comenzar a volcarse, hasta acabar estrellado contra el pavimento, en una escena digna de una película de acción.

Tras el aparatoso accidente, Leah Pruett simplemente salió de lo que quedó de su automóvil para indicar que –de una manera inexplicable- se encontraba bien, en un incidente que era una muerte garantizada.

El accidente más brutal de autos

En una entrevista posterior al accidente, Leah Pruett declaró que su mente se encontraba bien, y solo necesitará terapia para una pronta recuperación, ya se tuvo un esguince en la zona baja de la espalda y algunos hematomas.

Te puede interesar: Piloto de karting lanza un parachoques a su rival en plena carrera (VIDEO)

Asimismo, este fue un precio bastante bajo a pagar tras el accidente al que sobrevivió, lo cual sin duda alguna la volverá una leyenda en el mundo de las carreras, pues nunca se había registrado un caso tan brutal de un accidente y que quien conduce sobreviva.