Agencias / Diario La Verdad Reino Unido.- Conductor se duerme en autopista y provoca accidente En el Reino Unido, el conductor de un camión fue condenado a 16 meses de cárcel luego de protagonizar un aparatoso accidente al quedarse "aparentemente dormido" mientras viajaba por una concurrida autopista. Las imágenes del accidente, que se produjo el pasado mes de marzo, fueron publicadas por la Policía del condado británico de West Midlands este domingo. De acuerdo con las autoridades, Mariusz Wlazlo, de 47 años, conducía de noche su vehículo completamente cargado de mercancías a unos 70 kilómetros por hora. De repente, perdió el control e impactó con gran fuerza contra un Volkswagen Polo que circulaba antes que él por el mismo carril. Su conductora, una mujer de unos 50 años, pasó varias semanas hospitalizada como consecuencia de las fracturas múltiples en costillas y vértebras que sufrió.

En las imágenes, captadas desde el interior del camión de Wlazlo y de un vehículo testigo, se observa que segundos antes del choque el camión incrementa su velocidad y provoca una reacción en cadena en donde al menos dos autos más resultaron afectados. Sin embargo, no se registraron víctimas mortales. [embed]https://youtu.be/Wocy6Na1u_k[/embed] "Creo que me dormí por un momento. No puedo explicarlo porque no me acuerdo. Fue como un sueño", aseguró el conductor en el mismo lugar de los hechos. La Policía reveló que Wlazlo, de origen polaco, no tenía antecedentes judiciales ni de anteriores accidentes. Además de la condena, se le prohibió conducir durante tres años y ocho meses.