Con este truco de WhatsApp Web ¡dejarán de ver tus conversaciones!

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp amplió sus herramientas y la facilidad de manejo por parte de los usuarios, tanto es así que además de disfrutar de tus conversaciones en tu smartphone ahora también puedes hacerlo en tu computadora. Si en algún momento te lo preguntaste o te pareció incómodo, en caso de que otras personas estén a tu alrededor para ver tus conversaciones, parece que se ha creado una opción para que nadie pueda espiarlas en WhatsApp Web.

El lanzamiento de WhatsApp Fue en enero de 2009, esta aplicación móvil se ha actualizado constantemente, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y ofrecer a los usuarios una forma más práctica de hablar con sus contactos.

Gracias a las actualizaciones y avances tecnológicos que hemos disfrutado en los últimos años, WhatsApp te ofrece no solo chatear por texto sino también enviar videos, fotografías, notas de voz, enlaces de internet, documentos, stickers y otras opciones que facilitan y mejoran una conversación para usuarios de la aplicación.

Quizás una de las actualizaciones más importantes que ha tenido la aplicación es la creación de WhatsApp Web, a través de la cual puedes tener conversaciones en tu computadora, para las personas que trabajan desde la oficina esta opción hace que sus conversaciones sean mucho más fáciles, porque prácticamente también es necesario usar WhatsApp en el trabajo o en la escuela es quizás una de las tendencias que continuará en mucho tiempo.

Oculta tus conversaciones de WhatsApp en la PC

Para algunos usuarios de WhatsApp Web es un poco incómodo que otra persona vea tus conversaciones privadas, sin embargo, con esta herramienta que debes instalar te sorprenderás bastante porque a partir de ahora nadie podrá saber con quién estás hablando y tampoco puedes identificar a tus contactos.

Si crees que es un poco difícil leer la explicación, te presentamos un video que compartieron en YouTube titulado instalar “WA Web Plus | Bot for WhatsApp Web ”, fue compartido el 20 de junio de este año por Sales with App.

Esta herramienta es una expansión llamada “WA Web Plus”, la cual puedes descargar en Google Chrome, una vez que lo hayas hecho tendrás que instalarla, automáticamente aparecerá un símbolo “+” justo al lado de la barra de direcciones.

Continuando con la explicación más adelante debes ingresar al sitio oficial de WhatsApp Web desde Chrome, luego una vez lo hayas hecho debes presionar el cartel que acaba de aparecer “+” desde WA Web Plus, esto es para que lo puedas aplicar en la web de WhatsApp, seguido de esto aparecerán varias funciones que debes seleccionar, una de ellas es desenfocar mensajes recientes, desenfocar nombres de contactos y desenfocar fotos de Contactos.

Como te puedes imaginar lo que pasará es que tus conversaciones de WhatsApp Web se difuminarán o sea, se pondrán borrosas. Esto tiene grandes beneficios, sin embargo, al mismo tiempo también trae una gran desventaja y es que al momento de aplicarlo, no solo las personas cercanas a ti no podrán ver tus contactos sino que también te incluye, por lo que el único problema que tendrás es adivinar qué conversación es la de cada uno de tus contactos.

Se podría decir que es un doble riesgo, sin embargo si quieres tener privacidad esta es la opción más viable.

Cómo la aplicación venía lanzando constantemente nuevas actualizaciones para mejorar la experiencia del usuario, una vez que prueban la aplicación, también externa a la App, otras empresas se dedican a mejorar aún más herramientas diferentes para mejorar las conversaciones, la que mencionamos es una de ellas y así, hay un sinfín de más trucos que seguramente te interesará conocer.