Con estas vacunas contra COVID-19 puedes entrar a la Unión Europea

La Unión Europea aún restringe el acceso a su territorio, debido a la pandemia de coronavirus en curso, por lo que únicamente se permite el paso a viajeros no esenciales que hayan recibido alguna de las vacunas contra COVID-19 aprobadas por la EMA.

Hasta el momento, solo cuatro vacunas han sido aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para permitir el ingreso al territorio de la Unión Europa; en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles que debes conocer para viajar a Europa.

Las vacunas aprobadas por la EMA son: Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer- BioNtech y la vacuna Oxford- AstraZeneca que reduce la transmisión del virus; Sputnik (Rusia), Sinovac y Sinopharm (China) aún no han recibido aprobación.

¿Qué vacunas contra COVID-19 aceptan en Europa?

4 vacunas contra COVID-19 están autorizadas por la EMA

Pese a que la Agencia Europea de Medicamentos, sólo ha aprobado cuatro vacunas contra el coronavirus, la Comisión Europea ha establecido que cada nación podrá decidir si aceptar o rechazar la entrada a turistas que recibieron alguna vacuna no aprobada.

Francia, Italia y Alemania únicamente permiten la entrada a aquellos inmunizados con las vacunas aprobadas por la EMA, pero España, Grecia y Suiza permiten la entrada a viajeros con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que incluye a Sinovac.

Aunque algunos estudios como The Lancet declaran que la vacuna Sputnik es la más efectiva, no se encuentra autorizada ni por la EMA o la OMS, por lo que el certificado de vacunación de la dosis rusa no es válido para la Unión Europea.

¿Qué es el Pasaporte Europeo de Vacunación?

Pasaporte Europeo de Vacunación entró en vigor en julio 2021

Desde el 1° de julio los países europeos lanzaron un certificado de vacunación, denominado Pasaporte Europeo de Vacunación, el cual permite a ciudadanos de la Unión Europea viajar dentro del territorio sin restricciones tras recibir una vacuna aprobada por EMA.

También llamado “Pasaporte Digital Verde” que certifica el haber recibido alguna vacuna contra COVID-19 autorizada, tiene validez en los 27 países miembros de la UE y externos que forman parte del territorio europeo, como es el caso de Suiza, Noruega e Islandia.

