Con movedora carta padre se despide de su hijo antes de morir de COVID-19

Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en La Verdad Noticias hemos presentado conmovedoras historias, que en muchas ocasiones no terminan con un buen desenlace. El caso más reciente conmovió al mundo entero y se trata Julio Córdoba, un padre colombia quien alcanzó a despedirse de su pequeño hijo.

A través de redes sociales, se dio a conocer la historia de un hombre contagiado de COVID-19 que le escribió una conmovedora carta a su hijo pequeño antes de ser trasladado a una UCI, sin imaginar que sería lo último que haría en vida.

Se trata del ingeniero agrónomo Julio Córdoba, quien, según dio a conocer la página de Sucre Ola Política, fue ingresado a la UCI de la clínica Medical Duarte, en Santander, Colombia tras presentar complicaciones por el COVID-19.

Según dicha página, el 18 de febrero antes de ser intubado, el padre escribió una carta dirigida a su familia y, especialmente, a su pequeño hijo, en pleno día de su cumpleaños.

Esta fue la carta que el hombre dejó a su hijo.

Conmovedora carta del padre conmueve en redes

En en la carta de apenas una líneas, el hombre describe el dolor que le causa no poder estar presente en el cumpleaños de su hijo.

“Hijo, con lágrimas en los ojos escribo estas palabras para ti, esperando que pases un cumpleaños especial al lado de tus amigos, tu mamá y demás familiares. Te deseo lo mejor del mundo y espero que la vida me permita poder pasar más cumpleaños a tu lado”, escribió el hombre.

“Disfruta tu día al máximo, te lo mereces, eres el mejor hijo del mundo, por eso, cada día te amo más y me aferro más a la vida, para poder salir sano y salvo de la clínica...Te pido me disculpes por no poder compartir este día contigo, pero mi mente y mi corazón están allá contigo desde la distancia, te mando un fuerte abrazo con tu mamá”, finalizó el preocupado padre.

Lamentablemente, Julio Córdoba falleció poco después de ser ingresado a la UCI de la clínica Medical Duarte y no pudo cumplir con su deseo de poder dar un abrazo de cumpleaños a su pequeño hijo.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.